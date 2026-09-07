Fiera Mondiale del Peperoncino 2026, Sinibaldi: “Successo straordinario, la Cittàdeve pensare in grande”.

Al termine dei dieci intensi giorni della XV Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, esprime la più profonda soddisfazione per la riuscita di un evento che si conferma punto di riferimento del territorio.

“La quindicesima edizione della Fiera Mondiale del Peperoncino si chiude con numeri e risultati straordinari che riempiono d’orgoglio l’intera comunità reatina. Per dieci giorni il nostro meraviglioso centro storico è stato il palcoscenico di eccellenze gastronomiche, cultura, showcooking, grandi concerti, convegni di alto profilo e incontri internazionali con le delegazioni estere ospitate in città. Rieti ha dimostrato ancora una volta straordinaria capacità di accoglienza, vivacità e coesione. Un successo di questa portata è il frutto di un lavoro corale eccezionale. Desidero rivolgere il mio più sentitoringraziamento al Comitato Organizzatore, che con passione e tenacia portano avanti questa manifestazione simbolo, e al suo Presidente Livio Rositani. Un grazie sincero va a tutti i partner e alle istituzioni che hanno collaborato, dalla Regione Lazio alle tante ambasciate e delegazioni straniere che hanno arricchito il programma, fino ai produttori, agli espositori e ai partner tecnici e mediatici. Un plauso fondamentale e doveroso va a chi, dietro lequinte e sul campo, ha garantito per tutti i dieci giorni della manifestazione la sicurezza, la vivibilità e il decoro del nostro centro storico. Ringrazio con profonda gratitudine tutti i volontari impegnati, il personale negli stand,gli espositori, i commercianti reatini, la Prefettura e la Questura per il costante coordinamento, la Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine per la presenza puntuale e la gestione impeccabile della viabilità e della sicurezza, gli operatori della Protezione Civile e il personale addetto al soccorso e allasicurezza per la costante assistenza, e gli operatori di ASM Rieti che con un lavoro di pulizia instancabile e continuo hanno mantenuto la città sempre decorosa e accogliente. Ovviamente, un ringraziamento va anche a tutti i rappresentanti istituzionali nazionali e regionali che hanno voluto presenziare all’evento, a tutti i relatori dei tanti convegni di approfondimento che hannoaffollato lo spazio di Piazza C. Battisti. Infine, il mio grazie più grande va ai cittadini di Rieti e alle migliaia di visitatori giunti dall’Italia, e anche dall’estero. Questa vittoria è di tutta la città e si inserisce in un’estate memorabile per Rieti che ha ospitato con strepitoso successo gli Europei di Atletica Leggera U18, il primo concerto allo Stadio Centro d’Italia, il primoFestival dei Popoli Italici, gli appuntamenti del calendario “Una grande avventura per Rieti”, e tante altre manifestazioni di richiamo e di grande qualità, oltre ad aver collaborato ai Mondiali di Wakeboard del Lago del Salto.Questa stagione ha dimostrato che l’intera Città e il suo sistema istituzionale, nel complesso, possono pensare in grande, ponendosi l’obiettivo ambizioso di continuare ad ospitare eventi di caratura nazionale einternazionale”.