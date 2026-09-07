FARA IN SABINA: LITE FAMILIARE DEGENERA IN AGGRESSIONE AI CARABINIERI, UN ARRESTO

Nei giorni scorsi, nel territorio della Sabina, i Carabinieri della Compagnia competente sono intervenuti tempestivamente a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa, mediante il 112 NUE (numero unico emergenze) traendo in arresto un uomo resosi responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stata la segnalazione di alcuni passanti allarmati da urla provenienti dall’edificio interessato, per una presunta lite tra coniugi.

I militari, giunti rapidamente presso l’abitazione, sono intervenuti in un contesto di criticità familiare e nell’immediatezza, mettevano in sicurezza la donna. L’uomo, in evidente stato di alterazione verosimilmente riconducibile all’abuso di sostanze alcoliche, ha assunto sin da subito un atteggiamento ostile, opponendosi agli operatori con ingiurie e minacce verbali, per poi colpirli con spintoni nel tentativo di rifiutare il loro intervento, causando nei confronti di uno dei militari, lesioni personali.

Grazie alla professionalità e alla prontezza d’azione, i carabinieri sono riusciti a neutralizzare la persona in stato di agitazione, arrestandolo.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.