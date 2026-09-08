La Palazzina Luxury inaugura la nuova stagione a Bologna per la Notte Blu

BOLOGNA – Venerdì 11 settembre La Palazzina Luxury, dinner club e ristorante di via San Mamolo 3/B, riaprirà al pubblico in occasione della Notte Blu, dando ufficialmente avvio alla nuova stagione del locale. L’apertura del ristorante è prevista dalle 19:00, mentre la serata proseguirà con un dj set affidato ad Alessandro Uras, in programma fino alle 2:00.

⭐ Un format che unisce cucina e intrattenimento

La Palazzina Luxury propone un format che riunisce ristorazione e intrattenimento serale all’interno dello stesso spazio. La serata è organizzata secondo una formula che prevede la cena nella prima parte dell’appuntamento e, successivamente, il passaggio alla programmazione musicale, con dj set e momenti dedicati alla nightlife.

⭐ La proposta gastronomica

Sul fronte culinario, il menu comprende piatti legati alla tradizione bolognese e una proposta basata in particolare sulla cottura alla brace. Tra le preparazioni figurano:

fiorentine

filetti

tagliate di carne alla brace

battute di manzo

La carta include anche primi piatti della cucina tradizionale, tra cui la tagliatella al ragù, che – secondo quanto comunicato dalla struttura – ha ricevuto riconoscimenti nell’ambito di eventi enogastronomici organizzati a Bellavista Expo di Londra e Amsterdam.

⭐ Il dinner club: cena e musica senza cambiare location

La formula del dinner club permette di proseguire la serata dopo la cena senza cambiare sede. Terminato il servizio ai tavoli, gli spazi del locale vengono trasformati per la parte musicale, con una programmazione che durante la stagione sarà concentrata soprattutto tra giovedì e sabato.

⭐ Design e atmosfera

Gli ambienti della Palazzina Luxury seguono questa impostazione: design contemporaneo, illuminazione studiata per accompagnare le diverse fasi della serata, dal servizio ai tavoli alla programmazione musicale. Un equilibrio tra eleganza, atmosfera raccolta e nightlife.

⭐ Una riapertura che segna la nuova stagione

La riapertura dell’11 settembre si inserisce nel calendario della nuova stagione dei locali dedicati alla ristorazione e all’intrattenimento serale a Bologna. Dopo la pausa estiva, la programmazione riprende progressivamente, e La Palazzina Luxury conferma la propria identità: cucina di qualità e intrattenimento in un unico spazio.

Info e prenotazioni

📞 351 285 0762 Instagram: @lapalazzina.luxury