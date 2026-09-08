RIETI – IL PREFETTO PINUCCIA NIGLIO RICEVE I NUOVI UFFICIALI DEI CARABINIERI: CAPITANO LUCA GASPARRI E TENENTE PASQUALE SORRENTO

Il Prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio, ha accolto questa mattina presso il Palazzo del Governo il Capitano Luca Gasparri e il Tenente Pasquale Sorrento, da oggi alla guida, rispettivamente, della Compagnia Carabinieri di Rieti e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti.

La visita istituzionale, avvenuta alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Valerio Marra, si è svolta in un clima di grande cordialità e ha rappresentato l’occasione per sottolineare l’importanza della piena e reciproca sinergia tra le Istituzioni e le Forze dell’Ordine, al fine di rafforzare la presenza dello Stato in provincia, a tutela della legalità.

Il Prefetto, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al Capitano Gasparri e al Tenente Sorrento, ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale dell’Arma dei Carabinieri che, con la propria presenza capillare nel territorio e la naturale vocazione rassicurante, contribuisce in modo significativo a fornire risposte tempestive e concrete alle esigenze di sicurezza dei cittadini.