L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti”: prosegue il percorso di omaggio a Lucio Battisti. Concerti a Poggio Bustone e Rieti il 9 e 12 settembre

Il percorso intrapreso attraverso il progetto “L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti” prosegue anche attraverso le attività di riscoperta o celebrazione di grandi personaggi che hanno dato lustro al nostro territorio. In questo contesto non poteva certamente mancare un omaggio affettuoso e sentito a Lucio Battisti, artista straordinario, tra ipiù amati e iconici della storia della musica italiana.

L’omaggio a Battisti, su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Rieti, si snoda come un viaggio celebrativo che coinvolge luoghi e simboli del territorio. Il primo emozionante capitolo si è consumato sul palco dello Stadio Centro d’Italia durante il concerto dei Negramaro di sabato 8 agosto, quando il leader della band, Giuliano Sangiorgi, ha regalato al pubblico un’intensa interpretazione di brani celebri come “Acqua azzurra, acqua chiara” e “La canzone del sole”,emozionando gli spettatori e connettendo la memoria del cantautore alla musica del presente.

Il percorso di omaggio a Battisti proseguirà ora con due appuntamenti a Poggio Bustone (Piazza Emo Battisti) eRieti (Piazza Vittorio Emanuele II), in programma rispettivamente mercoledì 9settembre e sabato 12 settembre,entrambi alle ore 21. A Poggio Bustone sarà di scena il TRIO LMC mentre a Rieti sarà protagonista l’ensemble MARENЀ.

Il TRIO LMC è una band nata nel 1998all’interno del CET, il prestigioso Centro fondato da Mogol nel comune diAvigliano Umbro, in provincia di Terni. Il gruppo, formato da Giuseppe Barbera al pianoforte e alla voce, Sandro “Raffe” Rosati al basso elettrico e Giulio Proietti alla batteria, si distingue per un curriculum di alto profilo. Il repertorio proposto ripercorrerà i grandi successi dello storico sodalizio tra Battisti e Mogol, con arrangiamenti esclusivi nati dal talento di Giuseppe Barbera e approvati dallo stesso Mogol.

MARENЀ nasce dal Maestro Massimo Bombino, docente del CET. Non una semplice cover band ma un ensemble di artisti che mette al centro della propria performance le canzoni scritte dalla coppia più famosa d’Italia, Battisti-Mogol. Il quartetto d’archi ha collaborato con artisti del calibro di Enrico Ruggeri e Annalisa mentre la sezione ritmica collabora da tempo con il CET e Arisa.