Muro Lucano celebra la sua identità: la Sagra della Patata di Montagna tra tradizione, cultura e sapori

Tre giornate nelle quali Muro Lucano si trasformerà in un grande percorso del gusto e della cultura popolare. E saranno soprattutto gli stand gastronomici

Dall’11 al 13 settembre la XV edizione della manifestazione che racconta il legame tra terra, comunità e cucina lucana. Lungo Via Roma e fino a Piazza Don Minzoni, tre giorni per riscoprire un patrimonio fatto di sapori, memoria e convivialità.

MURO LUCANO – Ci sono prodotti che non appartengono soltanto alla cucina di un territorio, ma ne raccontano la storia. La patata di montagna, a Muro Lucano, è uno di questi: un alimento semplice, profondamente legato alla civiltà contadina, alle famiglie e a quella cultura della terra che per generazioni ha scandito la vita delle comunità dell’Appennino lucano.

È da questo legame che nasce e continua a crescere la Sagra della Patata di Montagna, giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione e in programma l’11, 12 e 13 settembre, lungo la panoramica Via Roma e fino a Piazza Don Minzoni.

Tre giornate nelle quali Muro Lucano si trasformerà in un grande percorso del gusto e della cultura popolare. E saranno soprattutto gli stand gastronomici a rappresentare il cuore pulsante della manifestazione, accompagnando i visitatori alla scoperta delle diverse interpretazioni della patata di montagna e, attraverso di essa, di un patrimonio culinario che affonda le proprie radici nella storia delle famiglie lucane.

Gli stand non saranno quindi semplicemente luoghi dove fermarsi a mangiare. Saranno piccole vetrine dell’identità del territorio, spazi nei quali incontrare produttori, ristoratori e realtà locali e riscoprire ricette, profumi e preparazioni che appartengono alla memoria collettiva.

Al centro, naturalmente, ci sarà la patata di montagna, proposta nelle sue diverse declinazioni: dalla cucina più strettamente legata alla tradizione alle interpretazioni capaci di rileggere un ingrediente antico attraverso la sensibilità della ristorazione contemporanea.

Ed è proprio tra gli stand che prenderà forma uno degli incontri più interessanti della manifestazione, quello tra tradizione e nuove generazioni.

Tra i protagonisti ci sarà infatti Domenico Ciaglia, gestore dell’Hotel della Collina, che porta avanti una consolidata tradizione familiare nell’ospitalità e nella ristorazione. Una presenza che assume un significato particolare perché Domenico è figlio del Cavaliere Pietro Ciaglia, figura che ha legato la propria storia professionale alla valorizzazione della cucina e dell’identità lucana.

Pietro Ciaglia, scomparso quasi un anno fa, ha saputo negli anni trasformare i prodotti e le ricette della propria terra in ambasciatori della Lucania, ottenendo numerosi riconoscimenti anche internazionali. Un’eredità che oggi continua attraverso il figlio Domenico e che, all’interno di una sagra nata proprio per custodire e valorizzare le tradizioni locali, acquista un significato ancora più forte.

Il suo stand diventa così non soltanto uno spazio gastronomico, ma il punto d’incontro tra due generazioni: quella che ha costruito e difeso un’identità culinaria e quella chiamata oggi a raccoglierne il testimone, custodendola e allo stesso tempo facendola evolvere.

Accanto a questa esperienza, gli altri stand contribuiranno a comporre un vero e proprio mosaico della gastronomia locale. Ogni proposta offrirà un modo diverso di raccontare la patata di montagna e il territorio che la produce, trasformando Via Roma e Piazza Don Minzoni in un itinerario da percorrere attraverso sapori, profumi e storie.

È proprio questa pluralità a rappresentare uno degli elementi più interessanti della sagra: non un unico piatto, ma tanti modi di interpretare lo stesso prodotto, mantenendo come denominatore comune il rapporto con la terra e con la cultura lucana.

La manifestazione sarà accompagnata da musica, band e momenti di intrattenimento, facendo del centro cittadino un grande spazio di incontro e partecipazione. Perché la sagra, nella sua forma più autentica, non è soltanto gastronomia: è il momento nel quale una comunità occupa nuovamente le proprie strade, si incontra e condivide con chi arriva da fuori ciò che considera parte della propria identità.

A rappresentare pienamente questo spirito sarà ancora una volta il tradizionale “Pranzo in piazza” della domenica, appuntamento consolidato che unisce cucina, convivialità e paesaggio. Mangiare insieme nel cuore del borgo significa recuperare uno dei gesti più antichi della cultura mediterranea: sedersi alla stessa tavola e trasformare il cibo in relazione.

La XV edizione raccoglie inoltre l’eredità di una manifestazione che negli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti, fino alla segnalazione de Il Sole 24 Ore tra gli eventi enogastronomici da non perdere in Italia.

Un riconoscimento che assume un valore ancora maggiore se letto nella prospettiva della valorizzazione dei piccoli territori. In un tempo nel quale borghi e aree interne cercano nuovi strumenti per raccontarsi, una sagra può diventare anche un importante veicolo di turismo culturale ed enogastronomico.

Per tre giorni, dunque, gli stand di Muro Lucano diventeranno tante piccole porte d’ingresso nella cultura lucana.

Dietro ogni preparazione ci saranno un prodotto, una ricetta, una famiglia o una storia. E dietro la patata di montagna ci sarà soprattutto una comunità che continua a riconoscersi nella propria terra.

Perché custodire una tradizione non significa semplicemente ricordarla. Significa continuare a farla vivere, cucinarla e condividerla.