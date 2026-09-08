Roma. Pietro Serbassi (FAST Confsal):”Il sindacato non è un ospite scomodo”

Roma – Nel trasporto aereo ci sono realtà in cui il confronto produce risultati concreti. ITA Airways, GESAC e altre aziende dimostrano che le relazioni industriali funzionano quando ciascuno riconosce il ruolo dell’altro. La nota del 2 settembre di ITA Airways conferma questa impostazione, prevedendo incontri periodici e la riapertura del negoziato in caso di criticità. A Napoli, con GESAC, FAST-Confsal ha discusso di ferie, organizzazione del lavoro e rotazione delle mansioni, raggiungendo impegni reciproci. Anche la procedura di raffreddamento con Bourelly si è chiusa positivamente dopo un confronto diretto che ha chiarito le rispettive posizioni.

Non significa che vi sia unanimità: significa che il sindacato fa il sindacato e l’impresa fa l’impresa, secondo la normale dinamica delle relazioni industriali. Per questo colpisce quando, come FAST-Confsal denuncia nei rapporti con ADR e Aviation Services, il confronto diventa più difficile o selettivo. In questo contesto, anche episodi come gli 80 bagagli rimasti a bordo assumono un significato che va oltre il singolo disservizio: non provano un legame diretto, ma indicano possibili criticità organizzative. Quando il dialogo con chi rappresenta i lavoratori si impoverisce, si perde una preziosa occasione per correggere ciò che non funziona.

Non si tratta di attribuire colpe, ma di chiedersi se relazioni industriali troppo chiuse aiutino davvero un’azienda ad affrontare le proprie difficoltà. L’articolo 39 della Costituzione attende ancora una piena attuazione legislativa: regole certe sulla rappresentanza migliorerebbero l’intero sistema. FAST-Confsal auspica criteri trasparenti di rappresentatività che garantiscano a ogni organizzazione il diritto di confrontarsi sulla base del consenso realmente espresso. Il sindacato può essere scomodo, e talvolta deve esserlo: il confronto vero crea tensioni, ma evita problemi più grandi. Gli yes man non hanno mai fatto crescere un’azienda, né un settore complesso come il trasporto aereo.

Pietro Serbassi | Segretario generale FAST Confsal