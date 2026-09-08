TERRAVISION FILM FEST, ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PRESENTATO IL NUOVO FESTIVAL DEL CINEMA DEDICATO AD AMBIENTE, DIRITTI UMANI E FUTURO

Il cinema come strumento di cambiamento, conoscenza e sensibilizzazione. Un ponte tra cultura, ambiente, innovazione e diritti umani per raccontare le grandi sfide contemporanee e immaginare nuovi modelli di futuro.

È stato presentato questa mattina, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, TerraVision Film Fest, il nuovo festival cinematografico di caratura nazionale e vocazione internazionale dedicato alla sostenibilità ambientale, alle nuove tecnologie e all’innovazione green.

La conferenza, presentata dalla giornalista e conduttrice Claudia Conte, attivista per i diritti umani, ha rappresentato il primo importante appuntamento istituzionale di un progetto che vedrà Santa Maria Capua Vetere protagonista di una nuova iniziativa culturale capace di mettere in dialogo il linguaggio universale del cinema con le grandi questioni del nostro tempo.

TerraVision Film Fest nasce con la collaborazione del Ministero della Cultura, della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, della Film Commission Regione Campania, della ONG United Planet Foundation, membro dell’ECOSOC delle Nazioni Unite, e del Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Gli eventi di lancio si svolgeranno dal 17 al 20 settembre 2026 in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città: l’Anfiteatro Campano, leggendario luogo di addestramento dei gladiatori e seconda arena romana più grande del mondo antico dopo il Colosseo, il Teatro Garibaldi e il Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua.

La prima edizione ufficiale del festival è invece in programma dal 3 al 6 giugno 2027, nella straordinaria cornice dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.

Al centro del progetto il sottotitolo “Oltre i Fuochi”, che richiama la storia recente di un territorio profondamente segnato dalla crisi ambientale della cosiddetta Terra dei Fuochi, ma che intende soprattutto affermare una nuova prospettiva di rinascita.

Un tema, quello ambientale, affrontato durante la conferenza anche attraverso il suo stretto legame con i diritti fondamentali della persona e con le responsabilità delle istituzioni.

Sono intervenuti alla conferenza l’On. Annarita Patriarca, l’Avv. Antonio Mirra, Sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Maximilian Law, Direttore Artistico di TerraVision Film Fest, Martina Manfredini, Responsabile del settore Ambiente e Salute per United Planet Foundation, membro dell’ECOSOC delle Nazioni Unite, l’Avv. Giulia Mazzoni, Consulente del Consiglio dei Diritti Umani – Dipartimento Formazione – Nazioni Unite, Ginevra, oltre ai rappresentanti della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania.

Consegnato un Premio Speciale a Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, due grandi protagonisti della scena italiana.

Il riconoscimento celebra non soltanto le prestigiose carriere dei due artisti, ma anche una storia rara e preziosa di condivisione umana e professionale. Coppia nella vita e sulla scena, Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini rappresentano un esempio di dedizione all’arte, al teatro e alla cultura, avendo costruito negli anni un percorso personale e artistico caratterizzato da passione, ricerca e reciproco sostegno.

«Premiare Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini significa rendere omaggio a due straordinari interpreti e, allo stesso tempo, celebrare il valore di una storia condivisa», ha sottolineato Claudia Conte. «La loro unione, nella vita e nell’arte, racconta qualcosa di profondamente bello: la capacità di camminare insieme senza rinunciare alla propria identità artistica, trasformando l’amore per la cultura in un percorso comune».

TerraVision Film Fest fa inoltre parte di FederCinema, il network che riunisce festival cinematografici e progetti culturali diretti da Maximilian Law e Claudia Conte, impegnati nella promozione del cinema come strumento di valorizzazione dei territori, dialogo culturale e sensibilizzazione sui grandi temi contemporanei.

Il programma della manifestazione prevede proiezioni cinematografiche, tra anteprime e retrospettive, spettacoli dal vivo con intrattenimento e musica, convegni e incontri di approfondimento, oltre a premiazioni dedicate a grandi personalità del cinema e dello spettacolo.

«Abbiamo scelto di partire da un territorio che porta ancora i segni di profonde ferite ambientali, ma che possiede al tempo stesso una storia, un patrimonio culturale e un’energia straordinari», ha dichiarato Maximilian Law, Direttore Artistico di TerraVision Film Fest.

Ad accompagnare e raccontare la nuova manifestazione saranno, in qualità di media partner, TeleAmbiente, Ecoincittà.it e i due portali del Think Tank Eurocomunicazione, realtà che gode del patrocinio dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Un progetto che guarda alla Campania e al Mediterraneo, ma con una vocazione internazionale, per utilizzare la forza delle immagini e delle storie come strumento di dialogo e trasformazione.