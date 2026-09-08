ARRESTO 5 AGENTI DI POLIZIA ANZIO: RUSSO (SINISTRA ITALIANA): SE CONFERMATO, EPISODIO PARADIGMA DEL GRADO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL LAZIO

Lascia sgomenti la notizia dell’arresto di 5 agenti della polizia del commissariato di Anzio e Nettuno per traffico di stupefacenti e omesso sequestro di 50 kg di cocaina.

“Nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso e venga accertato quanto emerso dall’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia, credo che questo episodio sia paradigmatico della capacità delle organizzazioni criminali di corrompere ed infiltrarsi persino nelle pieghe delle Forze dell’ordine – dichiara la vice segretaria regionale e segretaria del circolo di Anzio di Sinistra Italiana Mariateresa Russo -“

“La vicinanza mia e del mio partito va agli uomini e alle donne della Polizia di Stato che svolgono con impegno e dedizione il loro servizio in territori difficili come il nostro, il cui valore e la cui abnegazione non devono essere messi in discussione a causa di questo sconcertante avvenimento.”

In attesa degli sviluppi – continua la Segretaria – credo sia compito della politica tutta, riflettere profondamente su quanto avvenuto e su come unire le forze e l’impegno istituzionale per agire la lotta alla mafia in maniera sempre più convinta e unitaria.

Soprattutto alla luce del fatto che il Governo Meloni nei suoi decreti Sicurezza si concentra sulla repressione del dissenso lasciando invece invariate (e, anzi peggiorandole) le misure di contrasto alle mafie e alla corruzione.”

Mariateresa Russo