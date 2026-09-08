Agricoltura Ue, Confeuro: “Fondo speciale Pac e investimenti per adattamento climatico”

“Negli scorsi giorni i rappresentanti del Copa-Cogeca hanno incontrato il Commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen, sottolineando il deterioramento del settore primario europeo e la pericolosità del cambiamento climatico, dopo un’estate torrida e particolarmente grave. Un appello che, sinceramente, giunge un po’ tardivo su questioni prioritarie che Confeuro denucia da tempo, spesso nel silenzio assordante delle istituzioni europee. Sono anni, infatti, che la nostra Confederazione chiede politiche concrete a sostegno del reddito agricolo, soprattutto in relazione alle catastrofi naturali e agli effetti sempre più pesanti del cambiamento climatico. Per questo rinnoviamo oggi con forza alcune proposte che riteniamo indispensabili. In primis, la creazione di un Fondo speciale Pac per la prevenzione e la gestione del rischio, finalizzato a sostenere la tenuta dei sistemi assicurativi agricoli contro i danni catastrofali e a calmierarne i costi per le imprese. Serve inoltre uno stanziamento immediato di finanziamenti diretti agli investimenti per l’adattamento climatico: infrastrutture idriche e di accumulo, tecnologie per la gestione di precisione dell’acqua, innovazione e ricerca su varietà più resistenti. Non c’è più tempo per i ritardi, né per i meri proclami. L’agricoltura europea ha bisogno di strumenti concreti, risorse adeguate e una visione di lungo periodo. L’Unione Europea ascolti chi da tempo indica la strada e metta in campo, da subito, gli strumenti finanziari necessari per tutelare il reddito degli agricoltori, rafforzare la resilienza delle imprese e garantire il futuro del settore primario”.

Cosi, in una nota stampa, Andrea Tiso, Presidente nazionale Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei.