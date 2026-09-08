Il Ministro Tajani oggi a Buenos Aires

Incontri con il Presidente Milei e il Ministro Quirno, focus su crescita dell’export e investimenti

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi a Buenos Aires per la prima tappa della missione di sistema in Sud America, alla guida di una delegazione di oltre 100 impreseitaliane. Alla tappa argentina parteciperà anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Al suo arrivo nella capitale, Tajani renderà omaggio al Generale José de San Martín – generale argentino ed eroe nazionale considerato tra gli artefici dell’indipendenza di Argentina, Cile e Perù – con la deposizione di una corona di fiori al monumento a lui dedicato. Alle ore 9:45 locali (ore 14:45 italiane) incontrerà il Ministro degli Affari Esteri, del Commercio Internazionale e del Culto Pablo Quirno, per un confronto sulrafforzamento delle relazioni bilaterali, con particolare attenzione alla cooperazione economica e commerciale.

Alle ore 11:00 Tajani sarà alla Casa Rosada per incontrare il Presidente della Repubblica Argentina Javier Milei. Il colloquio, principale momento politico della missione, sarà dedicato al consolidamento del partenariato strategico e all’attuazione del Piano d’Azione Italia-Argentina 2025-2030 adottato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Presidente Milei.

Nel pomeriggio Tajani incontrerà anche il Capo di Gabinetto dei Ministri Diego Santilli. Alle 12:00 Tajani inaugurerà, insieme al Ministro Quirno e al Ministro Valditara, lasessione plenaria del Forum che costituisce il momento centrale della missione di sistema bilaterale, cui prenderanno parte il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il Presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas e i vertici di SACE e SIMEST, nonché delForum PYMES organizzato dall’IILA e con la presenza del SG Giorgio Silli. Il Forum bilaterale si concentrerà sui settori a maggiore potenziale, dall’agroalimentare alla farmaceutica, dall’energia e dalle infrastrutture sostenibili alla meccanica, al digitale e alle nuove tecnologie, valorizzando anche le opportunità offerte dal mercato del MERCOSUR.

Nel pomeriggio Tajani incontrerà inoltre la comunità italiana residente nel Paese e il personale dell’Ambasciata e del Consolato Generale a Buenos Aires. L’Argentina ospita la più grande collettività italiana all’estero, con oltre un milione di cittadini italiani e circa 20 milioni di discendenti di origine italiana, un patrimonio umano che rappresenta uno dei pilastri del rapporto tra i due Paesi.

La giornata si concluderà al Teatro Colón con uno spettacolo del Teatro di San Carlo realizzato in occasione dei 2.500 anni dalla fondazione di Napoli. Nell’ambito dell’iniziativa sarà firmato un Accordo Quadro di Collaborazione e Coproduzione Internazionale tra il San Carlo e il Teatro Colón, che prevede fino al 2029 iniziative artistiche congiunte, scambi e progetti formativi, rafforzando ulteriormente i profondi legami culturali tra Italia e Argentina.