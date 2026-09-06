“A tua difesa”: a Roma due giorni di confronto verso la Finanziaria 2027 a Officine Farneto

Un laboratorio di idee per una economia a sostegno della persona, in vista della manovra, con Ministri, parlamentari, amministratori locali e vertici delle grandi imprese partecipate.

Roma — Si apre martedì 8 settembre, a partire dalle 10, presso Officine Farneto (via dei Monti della Farnesina, 77) “A tua difesa – Verso la Finanziaria 2027”, la due giorni con cui la Lega mette a fuoco le priorità da portare nella prossima manovra. Un laboratorio di idee per una economia a sostegno della persona in vista della finanziaria 2027: oltre cinquanta relatori tra membri del Governo, presidenti di categoria, sindaci, governatori e amministratori delegati delle grandi aziende partecipate.

Un confronto costruttivo e partecipato che, come lo scorso autunno a Rivisondoli, sarà poi esportato sui territori per dialogare con categorie sociali e produttive.

L’evento, per entrambe le giornate è articolato in sessione mattutina dalle 10 alle 13 e pomeridiana dalle 15 alle 18.00.

Segnaliamo solo alcune delle personalità che saranno presenti.

Martedì 8 settembre il focus è sui temi che incidono sul reddito e sulla vita quotidiana tra cui: sicurezza con il sottosegretario Nicola Molteni; Piano Casa con il presidente ANCE Antonio Ciucci, il commissario straordinario Felice Squitieri e l’AD GSE Vinicio Vigilante; capitolo fiscale con il monologo di Armando Siri su flat tax e prossimi passi; autonomia e federalismo con il ministro Roberto Calderoli; scuola con il ministro Giuseppe Valditara; settore bancario, intelligenza artificiale e lavoro, transizione digitale, sport, audiovisivo e turismo con Claudio Borghi, Pietro Labriola (TIM), Matteo Del Fante (Poste), Luciano Buonfiglio (CONI) e Giovanni Malagò (FIGC); giustizia con, tra gli altri, i deputati della Lega Simonetta Matone, ex magistrato, e Alberto di Rubba.

Mercoledì 9 settembre si entra nel cuore della manovra: geopolitica e identità con il presidente della Camera Lorenzo Fontana; sanità; federalismo regionale con Attilio Fontana; pensione a 64 anni con il sottosegretario Claudio Durigon e il presidente INPS Gabriele Fava; disabilità e welfare con il ministro Alessandra Locatelli; ZES e Mezzogiorno con il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari e Giosi Romano; agricoltura con Ettore Prandini (Coldiretti); energia con Flavio Cattaneo (Enel) e Claudio Descalzi (Eni); infrastrutture e reti con il viceministro Edoardo Rixi, Gianpiero Strisciuglio (FFSS), Arrigo Giana (ASPI) e Marco Troncone (ADR).

A seguire il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini interverranno sulle nuove sfide dell’Italia che produce. Chiude i lavori alle 18.00 il segretario della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, con l’intervento “A tua difesa, le nostre battaglie”.