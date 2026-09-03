MILANO, URBANISTICA TAR BOCCIA NUOVAMENTE ‘BLOCCO CANTIERI’, DE CORATO(FDI): «ENNESIMA GRAVE MAZZATA PER SALA E CSX»!

Milano, 03 Settembre 2026 – «Apprendo che il Tar ha bocciato, per la seconda volta, il ‘blocco dei cantieri’. E’ questa l’ennesima riprova che sull’Urbanistica – come peraltro in altri campi – il governo della città di Beppe Sala è stato assolutamente disastroso. Il primo cittadino, infatti, con giochi di prestigio fatti con i suoi amici Tancredi e Catella, ha comportato un enorme danno a Milano che purtroppo saranno i cittadini a dovere scontare. Auspico per questo che la Magistratura valuti al più presto eventuali implicazioni penali di tale gestione. Allo stesso tempo sono certo che i milanesi, dopo avere assistito al fallimento quinquennale del Centrosinistra non solo per quanto riguarda l’Urbanistica ma anche relativamente ad altri campi come la Sicurezza, sapranno alle prossime elezioni dare il benservito a coloro che fingendosi ‘compagni interessati al bene pubblico’, si sono invece fatti solo i propri interessi riducendo Milano in uno stato pietoso e mai visto dalla fine del dopoguerra in poi».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi Riccardo De Corato.