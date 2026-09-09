Salute, Servadio (Ofi Lazio): “Ecco il progetto ‘Fisioterapista in farmacia’

“Quella di oggi è una Giornata Mondiale che celebra la Fisioterapia in tutto il mondo. Noi la celebriamo all’interno del nostro territorio regionale stando accanto ai cittadini con le nostre iniziative ma soprattutto, come Consiglio Direttivo, condividendolo con Federfarma, Assofarma e Ordine dei Farmacisti di Roma, abbiamo deciso di lanciare in questa Giornata, che per noi ha un valore simbolico, il progetto sperimentale ‘Fisioterapista in farmacia’, che ha visto un lavoro intensissimo in questi due anni per costruire la sperimentazione”. Lo ha spiegato all’agenzia Dire la presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti (Ofi) del Lazio, Annamaria Servadio, durante la presentazione a Euroma2 del progetto ‘Fisioterapista in farmacia’, in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia.

PROGETTO AL VIA A OTTOBRE

“Noi- ha proseguito- siamo qui oggi presso il centro commerciale Euroma2 a testimonianza di una delle 30 farmacie che ha aderito al progetto per condividere il lancio, che partirà formalmente nel mese di ottobre”. “Oggi, però- ha concluso Servadio- il valore è altamente simbolico, perché i nostri fisioterapisti, coloro che hanno aderito alla sperimentazione, sono presenti nelle farmacie che si trovano all’interno del sito di Ofi Lazio per contribuire in maniera assolutamente gratuita al Servizio sanitario regionale. Offrono la loro prestazione, la loro valutazione in termini di orientamento e di supporto e sostegno ai cittadini per le loro necessità, i loro quesiti e le loro domande”.