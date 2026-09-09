“Donne, Business, Leadership”: il 17 settembre, a Roma, un confronto sul ruolo delle donne nell’impresa nella transizione digitale con la Ministra Eugenia Roccella

AIDDA Lazio e Cuiprodest riuniscono imprenditrici, top manager e rappresentanti istituzionali per un dibattito sulla leadership femminile, tra innovazione, sostenibilità e nuove sfide per le aziende

Giovedì 17 settembre, presso l’Hotel Sina Bernini Bristol di Roma, AIDDA Lazio e Cuiprodest organizzano “Donne, Business, Leadership”, un incontro che riunisce imprenditrici, top manager e rappresentanti del mondo associativo e istituzionale per confrontarsi su un tema di grande attualità: quale leadership serve oggi per guidare imprese e organizzazioni in un contesto segnato dalla transizione digitale, dalla sostenibilità ambientale e dall’intelligenza artificiale, e quanto la prospettiva femminile possa fare davvero la differenza in termini di visione strategica e capacità decisionale.

Ad aprire i lavori sarà l’On. Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Il dibattito toccherà alcuni nodi ancora irrisolti: dagli stereotipi che continuano ad associare la leadership a caratteristiche considerate tradizionalmente maschili, come fermezza, controllo e assertività, al pregiudizio secondo cui una giovane professionista potrebbe in futuro dedicare meno tempo al lavoro a causa delle cosiddette interruzioni di carriera, fino al divario retributivo a parità di ruolo, che continua a coesistere con una scarsa presenza femminile ai vertici, nonostante la crescente partecipazione delle donne al mondo del lavoro.

Il confronto affronterà anche il tema della denatalità e della difficile conciliazione tra vita professionale e familiare, con uno sguardo agli ostacoli normativi che in Italia e in Europa condizionano ancora il percorso di manager e imprenditrici e alle esperienze concrete di corporate welfare che diverse aziende hanno messo in campo per sostenere il work-life balance. Ci sarà una riflessione sulle soft skill che le professioniste possono trasmettere alle nuove generazioni, trasferendo competenze e formazione in un’ottica di crescita condivisa.

Moderato da Paola Cirilli, Partner di Cuiprodest, l’incontro vedrà alternarsi imprenditrici e manager provenienti da settori diversi tra cui industria, farmaceutica, automotive, lavoro, comunicazione e finanza, tra cui Francesca Amadori, consulente ed esperta di comunicazione. Una partecipazione trasversale che riflette l’ampiezza e l’attualità del tema.

PROGRAMMA EVENTO

Ore 17.00 – Registrazione ospiti

Ore 17.30 – Inizio lavori

Saluti

Tiziana Tombesi Vicepresidente nazionale

Beatrice Rebecchini – Presidente AIDDA Lazio ETS

Apertura dei lavori

On. Eugenia Roccella – Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Intervengono:

Maria Elisabetta Cartoni – CEO Cartoni Spa SB

Gabriella Favuzza – Head of Energy & Public Affairs Renault Group Italia

Sabrina Florio – Presidente Anima per il sociale nei valori d’impresa e direttore affari istituzionali So.Se.PHARM SRL

Valeria Giaccari – Cofondatrice Orienta Spa SB e Vicepresidente Assolavoro

Angela Mercuri – Titolare Farmacia Leonida Bissolati

Valentina Picca Bianchi – Presidente Comitato impresa donna Ministero delle imprese e Made in Italy

Francesca Amadori – Consulente, esperta di comunicazione

Corinne Valletta – General Counsel Betsson Group

Modera:

Paola Cirilli – Partner Cuiprodest

Ore 19 – Networking Cocktail