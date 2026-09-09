Rome Half Marathon 2026, partenza dalle Mura Aureliane e arrivo al Colosseo

Roma si prepara a correre ancora una volta nel cuore della sua storia. La Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks tornerà domenica 18 ottobre e lo farà con una delle novità più suggestive della sua giovane storia: la partenza sarà allestita a Porta Ardeatina, lungo le Mura Aureliane.

Alle 8.00 i partecipanti scatteranno dagli archi di via di Porta Ardeatina, tra viale delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo. Una cornice inedita per una gara podistica che accompagnerà i runner attraverso il centro storico della Capitale fino all’arrivo, confermato in via degli Annibaldi. Ad attenderli, negli ultimi metri, ci sarà ancora una volta il Colosseo.

La terza edizione segna anche un salto di qualità per la manifestazione organizzata da RomaOstia e RCS Sports & Events. La mezza maratona romana entra infatti tra le competizioni con Elite Label World Athletics, riconoscimento riservato alle gare che rispettano precisi standard organizzativi e sportivi internazionali.

Un risultato che arriva nell’anno dei numeri record. I 40.000 pettorali disponibili sono andati esauriti con oltre tre mesi di anticipo, confermando la crescita di un evento che in appena tre edizioni ha conquistato uno spazio importante nel calendario del running internazionale.

«La città di Roma merita eventi che possano offrire ai partecipanti un livello di servizi qualitativamente all’altezza delle aspettative di un appuntamento di spessore mondiale», ha spiegato la Race Director Laura Duchi, indicando nell’Elite Label un nuovo punto di partenza più che un traguardo.

Il percorso definitivo e tutti i dettagli dell’edizione 2026 saranno presentati mercoledì 7 ottobre, alle 11, nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio. A quel punto inizierà il conto alla rovescia: undici giorni dopo, Roma tornerà a correre.