Premio Letterario Città di Rieti Centro d’Italia, venerdì 11 settembre la serata finale alla presenza degli autori

Venerdì 11 settembre 2026, alle ore 21, nel Chiostro del Museo Civico di Rieti (Via Sant’Anna, 4) si terrà la serata finale della XIII edizione del Premio Letterario Città di Rieti – Centro d’Italia, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Rieti e dalla Biblioteca Comunale Paroniana.
La serata, durante la quale verrà svelato il libro vincitore, vedrà la partecipazione straordinaria dei cinque autori protagonisti del percorso culturale avviato lo scorso dicembre:
- Paolo Malaguti – Fumana(Einaudi)
- Livio Galla – Il canto dei telai. L’avventura di Lanerossi (Mondadori)
- Alcide Pierantozzi – Lo sbilico (Einaudi)
- Piergiorgio Pulixi – L’uomo dagli occhi tristi (Rizzoli)
- Concita De Gregorio – Di madre in figlia (Feltrinelli)
L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.
In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà all’interno della BibliotecaComunale Paroniana (Via San Pietro Martire, 28).