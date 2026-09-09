FORANO. ARRESTATO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nella scorsa notte, in Forano (RI), i militari della Stazione Carabinieri di Collevecchio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sottoposto a verifica il conducente di un’autovettura, quarantenne, notando sin da subito evidenti segni di alterazione psicofisica riconducibili ad un probabile uso di stupefacenti; sospetti che hanno condotto i Carabinieri al controllo della persona, del veicolo e ad estendere le operazioni anche presso la sua abitazione. L’acume investigativo degli operanti ha consentito, durante le fasi della perquisizione domiciliare, di rinvenire e sequestrare 45 grammi di hashish,un bilancino di precisione e la somma contante di euro 500,00, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta nell’immediatezza, probabile provento di un’attività illecita rivolta non ad un uso personale ma ad un vero e proprio spaccio dello stupefacente sequestrato. Gli elementi probatori raccolti consentivano, quindi, ai militari di procedere all’arresto in flagranza di reato della persona controllata. La misura precautelare trova attuazione nell’alveo di un ampio e continuo monitoraggio del territorio della bassa Sabina, in prossimità di punti sensibili quali stazioni ferroviarie, parchi pubblici ed i più frequentati luoghi di aggregazione giovanile, con finalità preventive e repressive relativamente a reati predatori ed in materia di stupefacenti.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.