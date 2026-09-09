Contributi canoni di locazione 2025, Palomba: “massimo impegno dell’Amministrazione per il sostegno all’abitare”

In relazione alla pubblicazione dell’elenco provvisorio degli ammessi al bando per laconcessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l’annualità 2025, di seguito una dichiarazione dell’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba:

“Garantire il diritto all’abitare e sostenere le fasce più fragili della nostra comunità rappresenta una priorità assoluta per la nostra Amministrazione. In un momentostorico ed economico complesso, in cui le spese della quotidianità pesano fortemente sui bilanci familiari, il contributo affitto è un riparo e un aiuto concreto che intendiamo assicurare con la massima efficienza e trasparenza. Desidero ringraziare la dirigente del settore e tutto il personale degli uffici delle Politiche sociali per il grandissimo sforzo profuso e per la costante dedizione con cui stanno gestendo una mole imponente di pratiche. Un lavoro capillare erigoroso che dimostra quanto l’Amministrazione comunale sia vicina ai bisogni reali delle persone. Continuando su questo ritmo, lavoriamo per arrivare nel minor tempo possibile alla pubblicazione dell’elenco definitivo e alla liquidazione delle risorse spettanti”.