Real Madrid-Inter 2-1: Chivu Stecca L’Esordio Al Bernabéu, Decide La Premiata Ditta Mbappé-Valverde

I nerazzurri lottano e accorciano le distanze nel finale con Carlos Augusto, ma l’ex Mourinho si conferma amaro nella prima notte della nuova Champions League.

L’esordio europeo dell’Inter nella rinnovata UEFA Champions League si è chiuso con una sconfitta di misura sul prestigioso campo del Real Madrid. Al Santiago Bernabéu, la formazione guidata da Cristian Chivu si è arresa per 2-1 contro i padroni di casa allenati dall’ex tecnico nerazzurro José Mourinho.

La cronaca del match

La partita si è subito messa in salita per i nerazzurri nel corso del primo tempo. A sbloccare il punteggio al 14′ ci ha pensato Kylian Mbappé, abile a sfruttare gli spazi concessi dalla retroguardia italiana. Pochi minuti più tardi, al 23′, il Real Madrid ha raddoppiato grazie a un errore in disimpostazione della difesa interista che ha spianato la strada a Federico Valverde, freddo nel battere il portiere per il 2-0 con cui le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

Nel corso della ripresa l’Inter ha provato a riorganizzarsi e a costruire trame offensive, colpendo anche una traversa con Carlos Augusto. La reazione ha trovato meritatamente il varco giusto al 77′, quando un cross ha pescato proprio Carlos Augusto, autore del gol del 2-1 che ha riacceso le speranze nel finale. Nonostante i tentativi finali dei nerazzurri e qualche occasione sprecata dai blancos per chiudere i conti, il risultato non è più mutato.

Per l’Inter la Champions League prosegue ora in salita, mentre il Real di Mourinho comincia la campagna europea conquistando i primi tre punti pesanti in classifica.