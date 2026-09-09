Fenerbahçe-Roma, Vigilia di Champions League: i Giallorossi di Gasperini a Caccia Del Primo Ruggito a Istanbul

Domani alle 18:45 il debutto ufficiale nella rinnovata fase a girone unico della massima competizione europea. Al caldissimo stadio Şükrü Saracoğlu la squadra di Gian Piero Gasperini è attesa da un esame di grande fascino e difficoltà.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. La Roma è pronta a riabbracciarsi con il palcoscenico più prestigioso d’Europa: domani, giovedì 10 settembre 2026, i giallorossi scenderanno in campo sul rettangolo verde dello stadio Şükrü Saracoğlu per affrontare i turchi del Fenerbahçe, match valido per la prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League.

Il debutto e l’atmosfera di Istanbul

La marcia di avvicinamento alla sfida è entrata nel vivo oggi con le consuete conferenze stampa della vigilia. Il tecnico Gian Piero Gasperini, affiancato da Mario Hermoso, ha presentato le insidie di un esordio che si preannuncia elettrizzante, calato nella tipica e caldissima atmosfera che sa regalare il pubblico di Istanbul.

Per la Roma si tratta di un test di maturità importante: l’obiettivo è bagnare il ritorno nell’Europa che conta con una prestazione di carattere, provando a strappare punti preziosi in trasferta per iniziare con il piede giusto il cammino in questa nuova e impegnativa formula della competizione. I giallorossi dovranno fare a meno di capitan Lorenzo Pellegrini (fermato da un problema fisico), ma la rosa è pronta a compattarsi per rispondere presente.

Le scelte e l’avversario

Dall’altra parte del campo ci sarà un Fenerbahçe ostico e determinato a sfruttare il fattore campo, reduce dalle fatiche dei turni preliminari e pronto a dar battaglia davanti ai propri tifosi. Fischio d’inizio fissato per le ore 18:45 italiane (le 19:45 locali): la notte di Champions della Roma sta per cominciare.