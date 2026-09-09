Firenze celebra l’arte antica: torna la 34ª Biennale Internazionale dell’Antiquariato



Dal 26 settembre al 4 ottobre 2026 la prestigiosa manifestazione trasformerà Palazzo Corsini in un museo d’eccezione tra capolavori, storia e cultura

Firenze rinnova il suo ruolo di capitale internazionale dell’arte ospitando la 34ª Biennale Internazionale dell’Antiquariato (BIAF), tra i più prestigiosi appuntamenti dedicati all’arte e al collezionismo. Dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, Palazzo Corsini accoglierà alcuni tra i più autorevoli antiquari italiani e internazionali, che presenteranno dipinti, sculture, arredi, gioielli e preziosi manufatti di straordinario valore storico e artistico. Un evento che celebra la cultura e la bellezza e che conferma il capoluogo toscano come punto di riferimento internazionale per l’antiquariato. Per vivere la manifestazione e, al tempo stesso, scoprire il fascino del centro storico, l’FH55 Hotel Calzaiuoli offre una posizione privilegiata nel cuore della città, ideale per raggiungere comodamente Palazzo Corsini e i principali tesori artistici della Città del Giglio.

Culla del Rinascimento, città che ha dato i natali ad alcuni dei più grandi artisti della storia e custode di un patrimonio culturale senza eguali, Firenze continua a rappresentare uno dei principali punti di riferimento mondiali per l’arte e il collezionismo. Le sue piazze, i suoi musei, i palazzi storici e le collezioni che hanno attraversato i secoli, raccontano una tradizione che ancora oggi vive attraverso eventi di straordinario prestigio, tra cui spicca la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze. Nata nel 1959 grazie all’intuizione di un gruppo di importanti antiquari fiorentini, la Biennale è diventata nel corso dei decenni un appuntamento imprescindibile per collezionisti, studiosi, galleristi e appassionati provenienti da tutto il mondo. Fin dalla sua prima edizione, la manifestazione ha avuto l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza dell’arte italiana e promuovere il patrimonio storico e artistico attraverso opere di assoluto pregio, contribuendo a consolidare il ruolo di Firenze come centro internazionale del collezionismo e dell’antiquariato.

Dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, la 34ª Biennale Internazionale dell’Antiquariato tornerà negli splendidi ambienti di Palazzo Corsini, uno dei più importanti esempi di architettura barocca fiorentina affacciato sull’Arno. Le sue eleganti sale diventeranno una straordinaria galleria dove storia, bellezza e ricerca si incontrano, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare opere selezionate secondo rigorosi criteri di qualità, autenticità e valore storico. Saranno circa ottanta le più prestigiose gallerie antiquarie italiane e internazionali presenti alla manifestazione, con un percorso espositivo che attraverserà secoli di storia e dell’arte: dai fondi oro medievali ai dipinti degli antichi maestri, dalle sculture lignee e marmoree ai mobili storici, dalle arti decorative ai gioielli, fino a una selezione di opere del Novecento. Un insieme di capolavori capaci di raccontare l’evoluzione del gusto e del collezionismo, valorizzando il dialogo tra passato e contemporaneità. A rendere unica la Biennale è l’elevatissimo livello qualitativo delle opere esposte. Prima dell’apertura al pubblico, infatti, ogni pezzo viene sottoposto al rigoroso esame di una commissione composta da restauratori, storici dell’arte, curatori museali ed esperti di fama internazionale, incaricati di verificarne autenticità, provenienza e stato di conservazione. Un processo fondamentale che rappresenta una delle caratteristiche distintive della manifestazione e che contribuisce a consolidarne il prestigio a livello mondiale.

Ogni esposizione nasce, dunque, da un attento lavoro di studio, ricerca e restauro, capre di riportare alla luce opere spesso poco conosciute o provenienti da importanti collezioni private. Dipinti antichi, sculture, argenti, porcellane, bronzi, disegni e oggetti d’arte decorativa diventano cosi protagonisti di un percorso culturale che non si limita al mercato, ma racconta il valore della conoscenza e della tutela del patrimonio artistico. Nel corso degli anni la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze ha consolidato la propria reputazione come luogo d’incontro tra cultura e mercato, dove il valore commerciale delle opere si affianca alla loro importanza storica e scientifica. La manifestazione valorizza il ruolo degli antiquari come come custodi della memoria e protagonisti della conservazione e della diffusione della cultura, promuovendo un dialogo sempre più forte tra arte antica, designa alto artigianato ed eccellenza del Made in Italy. La cornice di Palazzo Corsini contribuisce a rendere l’esperienza ancora più suggestiva: il fascino delle grandi dimore nobiliari, gli ambienti riccamente decorati e il dialogo tra architettura e opere esposte trasformano la visita in un vero viaggio nella storia dell’arte.

La 34ª Biennale Internazionale dell’Antiquariato si conferma, dunque, come uno degli eventi culturali più attesi del panorama europeo, un’occasione unica per ammirare autentici capolavori e immergersi nella storia dell’arte all’interno di una delle città simbolo della cultura mondiale. Un appuntamento che rinnova il profondo legame tra Firenze e la bellezza, celebrando il valore della conservazione del patrimonio artistico come eredità da custodire e tramandare alle future generazioni. Per vivere al meglio questo straordinario appuntamento e scoprire il fascino del centro storico, l’FH55 Hotel Calzaiuolirappresenta il punto di partenza ideale. Situato nel cuore di Firenze, tra Piazza del Duomo e Piazza della Signoria, a pochi minuti da Palazzo Corsini, l’hotel offre una posizione privilegiata per raggiungere la Biennale e le principali attrazioni della città.