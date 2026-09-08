Assodigit porta il Business Hub alla Rome Future Week 2026: tre giornate dedicate all’innovazione concreta per le imprese

Il 21, 22 e 24 settembre, presso il Belstay Roma Aurelia, otto appuntamenti su intelligenza artificiale, software, comunicazione, Pubblica Amministrazione, editoria e automotive

Assodigit Business Hub sarà l’unico Hub B2B ufficiale della Rome Future Week 2026, con tre giornate interamente dedicate all’innovazione e alla trasformazione delle imprese. Il 21, 22 e 24 settembre 2026, presso il Belstay Roma Aurelia, imprenditori, manager, professionisti, aziende tecnologiche ed esperti si incontreranno in un programma di otto appuntamenti dedicati ad alcuni dei cambiamenti che stanno incidendo maggiormente sui modelli di business e sull’organizzazione delle aziende. Intelligenza artificiale, evoluzione del software, nuovi modelli organizzativi, Pubblica Amministrazione, comunicazione, editoria e automotive saranno affrontati partendo da una domanda comune: come trasformare le nuove tecnologie da opportunità potenziale a valore concreto per l’impresa?

È questo il tema al centro di Assodigit Business Hub , lo spazio B2B sviluppato da Assodigit all’interno della Rome Future Week per mettere in relazione imprese, competenze, tecnologie e nuovi modelli di business.

«Oggi accedere alla tecnologia è sempre più semplice. La parte complessa è capire cosa adottare, dove intervenire e soprattutto come trasformare strumenti e sperimentazioni in un cambiamento reale dell’impresa» spiega Giovanni Cinquegrana, Presidente di Assodigit. «Con il Business Hub vogliamo portare alla Rome Future Week un luogo nel quale confrontarsi sulle decisioni che aziende e manager devono prendere oggi, non su scenari ancora lontani».

Cos’è Assodigit Business Hub

Assodigit Business Hub è l’Hub B2B di Assodigit dedicato all’innovazione, all’intelligenza artificiale e alla trasformazione delle imprese. Nasce come spazio di incontro tra chi deve governare il cambiamento all’interno delle aziende e chi sviluppa competenze, tecnologie e soluzioni per renderlo possibile. Il format combina formazione, confronto tra operatori, approfondimenti verticali e presentazione di approcci e soluzioni già applicabili, mantenendo al centro non il singolo strumento ma il rapporto tra tecnologia, processi, dati, persone e organizzazione. Il Business Hub porta inoltre all’interno della Rome Future Week le diverse competenze dell’ecosistema Assodigit, che comprende l’attività associativa di Assodigit, i servizi e i progetti di trasformazione sviluppati attraverso Assodigit ONE e le attività media, editoriali e di comunicazione dell’ecosistema Assodigit Plus. Tre dimensioni differenti ma collegate da uno stesso obiettivo: aiutare le imprese a comprendere il cambiamento, scegliere come affrontarlo e trasformarlo in opportunità concrete.

Dalla sperimentazione alla trasformazione dei processi

Uno dei temi trasversali alle tre giornate sarà il passaggio dall’utilizzo occasionale delle nuove tecnologie alla loro integrazione nei processi aziendali. «L’intelligenza artificiale sta entrando rapidamente nelle aziende, ma utilizzare un nuovo strumento non significa automaticamente aver innovato un processo» sottolinea Giulio Capasso di Assodigit, impegnato sui temi dei flussi e della trasformazione dei processi. «Il passaggio decisivo avviene quando tecnologia, informazioni, persone e organizzazione iniziano a lavorare all’interno dello stesso modello. È lì che l’innovazione comincia a diventare realmente parte dell’azienda». Un approccio che attraverserà l’intero programma del Business Hub, mettendo a confronto prospettive manageriali, organizzative e tecnologiche.

Il programma dell’Assodigit Business Hub

Tre giornate, otto appuntamenti e più prospettive per affrontare la trasformazione delle imprese: dall’intelligenza artificiale ai nuovi modelli software, dalla comunicazione alla Pubblica Amministrazione, fino a editoria e automotive.

21 settembre 2026

10:00 – 13:00 | AI Business Transformation Lab

Un laboratorio manageriale dedicato a chi deve comprendere come governare l’intelligenza artificiale, ripensare i processi e costruire una roadmap concreta di trasformazione dell’impresa

Un laboratorio manageriale dedicato a chi deve comprendere come governare l’intelligenza artificiale, ripensare i processi e costruire una roadmap concreta di trasformazione dell’impresa 15:00 – 18:30 | AI pronta all’uso: le soluzioni che puoi adottare oggi

Un appuntamento dedicato alle soluzioni di intelligenza artificiale già disponibili per le aziende: cosa esiste, quali problemi può risolvere e come valutare cosa portare realmente all’interno della propria organizzazione

22 settembre 2026

10:00 – 13:00 | Vibe Coding Forum

Un confronto tra aziende di sviluppo software sull’impatto dell’AI su pricing, organizzazione, competenze e modelli di business. Se cambiano radicalmente tempi e modalità di sviluppo, deve cambiare anche il modo in cui una software company crea e vende valore

Un confronto tra aziende di sviluppo software sull’impatto dell’AI su pricing, organizzazione, competenze e modelli di business. Se cambiano radicalmente tempi e modalità di sviluppo, deve cambiare anche il modo in cui una software company crea e vende valore 15:00 – 18:30 | Intelligenza artificiale e Pubblica Amministrazione: chi acquista, chi vende e chi utilizza l’AI

Un confronto sul rapporto tra Pubblica Amministrazione, imprese e fornitori tecnologici: gare, adozione, compliance, responsabilità e implicazioni organizzative dell’intelligenza artificiale

24 settembre 2026

La terza giornata si svilupperà su due sale parallele, con quattro appuntamenti verticali.

Mattina

10:00 – 13:00 | Editoria, giornalismo e Intelligenza Artificiale

Come l’AI sta modificando la produzione, l’organizzazione e la distribuzione dei contenuti e quale ruolo potranno avere editori, giornalisti e piattaforme nel nuovo scenario dell’informazione

Come l’AI sta modificando la produzione, l’organizzazione e la distribuzione dei contenuti e quale ruolo potranno avere editori, giornalisti e piattaforme nel nuovo scenario dell’informazione 10:30 – 13:00 | Come cambia la comunicazione B2B2C, dal rumore al valore

Nuove tecnologie, nuovi canali e nuovi linguaggi, ma anche un ritorno alla centralità di relazioni, fiducia e posizionamento. Prospettive diverse per comprendere cosa sta cambiando davvero nella comunicazione d’impresa

Pomeriggio

15:00 – 18:30 | Automotive e AI: dallo strumento al processo

Come dati, intelligenza artificiale, automazione e persone stanno trasformando il ciclo del cliente automotive: dalla ricerca iniziale al lead, dal CRM al rapporto con la concessionaria, fino al post-vendita e al prossimo acquisto

Come dati, intelligenza artificiale, automazione e persone stanno trasformando il ciclo del cliente automotive: dalla ricerca iniziale al lead, dal CRM al rapporto con la concessionaria, fino al post-vendita e al prossimo acquisto 15:00 – 18:30 | Oltre il SaaS: verso il Software as an Asset

Cosa conviene continuare a utilizzare come servizio, cosa costruire e quali dati, processi, software e conoscenze dovrebbero diventare patrimonio digitale dell’impresa. Un confronto su proprietà, integrazione, lock-in e nuovi asset aziendali

Business HUB Networking Dinner: il confronto continua fuori dalle sale

Il programma dell’Assodigit Business Hub comprende anche una dimensione dedicata alle relazioni professionali. La sera del 21 settembre, al termine della prima giornata, dalle 19:30 alle 23:30, si terrà la Business HUB Networking Dinner, una cena a bordo piscina negli spazi del Belstay Roma Aurelia pensata per permettere a partecipanti, imprenditori, manager, relatori, partner e rappresentanti dell’ecosistema Assodigit di continuare il confronto iniziato durante gli eventi.

L’obiettivo è creare uno spazio in cui le conversazioni possano andare oltre il tempo limitato degli incontri in sala: approfondire un contatto, conoscere aziende con competenze complementari, confrontare esperienze e progetti e creare possibili opportunità di collaborazione. La formula prevede buffet servito e posti a sedere ai tavoli, mantenendo allo stesso tempo la possibilità di muoversi tra gli spazi e continuare il networking durante la serata. La quota di partecipazione è di 40 euro a persona, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. La Networking Dinner non è quindi pensata come un evento separato, ma come una naturale prosecuzione della prima giornata del Business Hub: ai contenuti e al confronto si aggiunge la possibilità di trasformare incontri e conversazioni in relazioni professionali che possano continuare anche dopo la Rome Future Week.

Un Hub per chi deve prendere decisioni

Assodigit Business Hub è pensato soprattutto per chi oggi deve trasformare l’innovazione in decisioni. Imprenditori, manager e professionisti potranno confrontare approcci diversi, comprendere meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e valutare le conseguenze organizzative, economiche e strategiche della loro adozione. Non soltanto chiedersi cosa può fare una nuova tecnologia, quindi, ma capire dove può generare valore, quali processi deve modificare, quali competenze richiede e cosa deve rimanere patrimonio dell’impresa. È su questo terreno che le otto sessioni dell’Assodigit Business Hub costruiranno il proprio filo conduttore durante le tre giornate della Rome Future Week.

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Informazioni

Assodigit Business Hub – Rome Future Week 2026

Date: 21, 22 e 24 settembre 2026

Location: Belstay Roma Aurelia, Via Bogliasco, 27, 00165 Roma RM

Programma completo e registrazioni: https://assodigit.it/the- business-hub/

La partecipazione agli appuntamenti del Business Hub è gratuita previa registrazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.