ARCE, PRESENTATA LA QUARTA STAGIONE TEATRALE “METTITI COMODO”

ARCE – Otto spettacoli da ottobre a maggio, un’anteprima gratuita e un nuovo sito internet attraverso il quale sarà possibile acquistare comodamente biglietti e abbonamenti online.

È stata presentata la quarta Stagione Teatrale “Mettiti Comodo”, organizzata dall’Associazione Culturale La Lanterna ODV, in co-organizzazione con il Comune di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo.

L’ANTEPRIMA GRATUITA IN PIAZZA UMBERTO I

Ad anticipare l’avvio del cartellone sarà lo spettacolo gratuito “Miracolo a Bauco”, portato in scena dalla compagnia GL Manecut, in programma venerdì 2 ottobre alle ore 20.30 in Piazza Umberto I.

In caso di maltempo, la rappresentazione si terrà nella Sala Teatro Comunale. Nel corso della serata sarà inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 2026/2027.

GLI APPUNTAMENTI

Il cartellone ufficiale prenderà il via venerdì 23 ottobre, alle ore 21.00, con “Rugantino” della compagnia I Buffattori, nella rivisitazione e regia di Maurizio Bufalchi. Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre con “Il malato immaginario”, portato in scena dalla compagnia Arte Povera, con adattamento e regia di Alessandra Brignone. Venerdì 18 dicembre sarà la volta della Compagnia dei Perdenti con “Canto di Natale”, adattato e diretto da Simone Ignagni, con la partecipazione dei bambini del laboratorio teatrale di Arce. Il 2027 si aprirà venerdì 15 gennaio con “Sali o scendo” della compagnia I Sognattori, spettacolo scritto da Danilo De Santis e diretto da Gianni Iovine. Venerdì 12 febbraio la compagnia I Fuori Sede presenterà “Il commissario daltonico a teatro”, scritto da Giuseppe Della Misericordia e diretto da Giovanni Marinelli e Veronica Picchi. Il programma proseguirà venerdì 12 marzo con “Perfetti sconosciuti” della compagnia Sei personaggi in cerca d’autore, liberamente ispirato all’opera di Paolo Genovese, con la regia di Michele Paolo Antonelli. Venerdì 9 aprile arriveranno I Commedianti del Cilindro con “’O Rre, ’A Riggin e ’A Rivoluzione”, scritto e diretto da Federico Mantova. La stagione si concluderà venerdì 7 maggio con “La causa” della compagnia GL Manecut, testo di Renato Genovesi, diretto da Selene e Lorenzo Genovesi. Tutti gli spettacoli del cartellone si terranno di venerdì, con inizio alle ore 21.00, presso la Sala Teatro Comunale di Arce, in Corso Umberto I.

GERMANI: «UN PROGETTO CHE HA CONQUISTATO IL PUBBLICO»

«La quarta edizione della stagione teatrale conferma il grande successo e la validità di un progetto che, anno dopo anno, ha saputo conquistare la fiducia e la partecipazione del pubblico – ha dichiarato il sindaco di Arce, Luigi Germani –. Come Amministrazione comunale continuiamo a sostenere un’iniziativa che rende il Teatro Comunale un luogo vivo, aperto e frequentato durante tutto l’anno grazie a tante attività. Molte di queste sono realizzate dall’Associazione Culturale La Lanterna, alla quale va il nostro plauso».

PROIA: «UN’OFFERTA CULTURALE ACCESSIBILE E VARIA»

«La continuità raggiunta rappresenta un risultato importante – ha aggiunto l’assessore alla Cultura e Turismo, Alessandro Proia –. Il nuovo cartellone propone generi e linguaggi differenti, mantenendo costi accessibili e offrendo spazio anche alle realtà teatrali del territorio. L’obiettivo è ampliare sempre di più il pubblico e consolidare la presenza del teatro nell’offerta culturale della nostra città».

VIOLETTA: «UN PASSO AVANTI ANCHE NEI SERVIZI»

«Abbiamo lavorato per proporre una stagione varia, capace di divertire, emozionare e coinvolgere spettatori di età diverse – ha spiegato il presidente dell’Associazione La Lanterna, Giuseppe Antonio Violetta –. Quest’anno compiamo anche un passo avanti sul piano dei servizi, mettendo a disposizione un nuovo sito dedicato che rende più semplice e immediato l’acquisto di abbonamenti e biglietti. Per questo ringraziamo di cuore Angelo Simonelli, che ha messo la propria professionalità al servizio del nostro progetto».

IL NUOVO SITO PER GLI ACQUISTI ONLINE

Particolare attenzione è stata riservata alla possibilità di acquistare i titoli di ingresso direttamente online.

Attraverso il nuovo portale https://eventi.lalanternaodv.it è possibile sottoscrivere l’abbonamento o comprare i singoli biglietti, pagando in modo sicuro con carta di credito o PayPal.

L’abbonamento agli otto spettacoli costa 40 euro, anziché 56 euro, mentre il biglietto per il singolo appuntamento costa 7 euro. Abbonamenti e biglietti potranno essere acquistati anche presso la Sala Teatro nei trenta minuti precedenti ciascuno spettacolo.

Si ricorda inoltre che, su richiesta, è disponibile un percorso di accesso alla Sala Teatro privo di barriere architettoniche.

Per informazioni è possibile contattare Giuseppe A. Violetta al numero 339 2415741 oppure visitare il sito www.lalanternaodv.it.