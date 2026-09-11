TARI 2026: guida alle agevolazioni, esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale

Sebastiani: “una scelta politica a sostegno del territorio”

L’Assessore al bilancio e patrimonio, AndreaSebastiani, e il Settore III Bilancio e Finanze del Comune di Rieti ricordano alla cittadinanza e alle imprese del territorio le opportunità di agevolazione,esenzione e riduzione previste per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) dal relativo Regolamento 2024, approvato con delibera di Consiglio comunale n.3 del 15.03.2024.

“L’Amministrazione Sinibaldi, attraverso una precisa scelta politica, ha deciso di mantenere, sia per quest’anno che per il prossimo, tutte le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni previste dal vigente regolamento TARI – spiega l’Assessore Andrea Sebastiani – Si tratta di una misura adottata nonostante l’introduzione a livello nazionale del bonus sociale rifiuti, un meccanismo che in molti altri Comuni ha invece comportato la cancellazione o la drastica riduzione delle tutele locali. Abbiamo voluto fortemente confermare questo impianto per andare incontro alle fasce più deboli della popolazione e a tutte quelle famiglie che, diversamente, avrebberoperso benefici fondamentali. È un segnale concreto a sostegno sia dei nuclei familiari sia delle imprese che oggi si trovano ad affrontare le difficoltà economiche del periodo”.

1. AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Esenzione totale a carico del Comune (Fondo sociale per disagio economico)

Il Comune di Rieti si sostituisce nel pagamento integrale della TARI per i soggetti residenti (proprietari, affittuari o occupanti) che rientrano nelle categorie di pensionati, lavoratori dipendenti/assimilati, disoccupati o in cassaintegrazione a 0 ore da almeno 6 mesi, iscritti in liste di mobilità da almeno 6 mesi o lavoratori autonomi “under 40”. Per accedere all’esenzione totale è necessario soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

Soglie reddituali (Reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo) : Fino a € 8.600,00 per unico occupante; Fino a € 13.000,00 fino a 3 occupanti; Fino a € 16.400,00 da 4 occupanti in poi.

: Categoria catastale: L’unità immobiliare adibita ad abitazione deve appartenere alle categorie catastali A/3, A/4, A/5 o A/6 (requisito non richiesto se si occupa un immobile di proprietà comunale).

L’unità immobiliare adibita ad abitazione deve appartenere alle categorie catastali A/3, A/4, A/5 o A/6 (requisito non richiesto se si occupa un immobile di proprietà comunale). Assenza di altri immobili: Nessun componente del nucleo familiare deve possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) altri fabbricati sul territorio nazionale o estero (escluse le pertinenze dell’abitazione esentata).

Nessun componente del nucleo familiare deve possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) altri fabbricati sul territorio nazionale o estero (escluse le pertinenze dell’abitazione esentata). Sostegno alle Famiglie Numerose

Per i nuclei familiari con almeno 6 componenti e con 4 o più figli a carico, la tariffa viene ridotta calcolando il tributo su un numero convenzionale inferiore di occupanti:

5 occupanti (anziché 6 o più) per tutti i nuclei con tali requisiti;

(anziché 6 o più) per tutti i nuclei con tali requisiti; 4 occupanti per nuclei con reddito annuolordo tra € 40.001,00 e € 50.000,00;

per nuclei con reddito annuolordo tra € 40.001,00 e € 50.000,00; 3 occupanti per nuclei con reddito annuolordo tra € 16.401,00 e € 40.000,00.

per nuclei con reddito annuolordo tra € 16.401,00 e € 40.000,00. Riduzione per Compostaggio Domestico (-10%)

Prevista un’agevolazione del 10% (sia sulla parte fissa che su quella variabile) per le utenze domestiche che praticano in modo continuativo il compostaggio deipropri scarti organici ai fini dell’utilizzo in situ. L’agevolazione parte dal giorno successivo alla presentazione dell’apposita istanza corredata delladocumentazione attestante l’acquisto/possesso dell’apposito contenitore.

Incentivi per gli Studenti Universitari nel Centro Storico (-10%)

Gli immobili locati o concessi in comodato d’uso agli studenti universitari ubicati all’interno del centro storico usufruiscono di una riduzione della tariffa TARI pari al 10%.

Pensionati residenti all’estero (AIRE)

Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata né data in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti non residentiche siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

2. ESCLUSIONI, RIDUZIONI E INCENTIVI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Superfici a produzione promiscua di Rifiuti Speciali

Per le attività industriali, artigianali e commerciali che producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali/pericolosi allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese, la superficie imponibile viene ridotta. Nel caso in cui non sia possibile delimitare con esattezza tali superfici, si applicano abbattimenti percentuali forfettari dell’intera superficie in base alla tipologia di attività (es. Carrozzerie ed Officine meccaniche/Gommisti: -70%; Elettrauto/Meccatronico, Falegnamerie, Caserme: -50%; Lavanderie, Tipografie, Ambulatori medici: -30%; Case di cura e Ospedali: -20%).

Presentazione: L’attestazione con iformulari va presentata preferibilmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

dell’anno successivo. Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani in modo autonomo tramite imprese abilitate (superando la soglia minima del 50% tra rifiuti prodotti e potenzialità teorica) hanno diritto ad una riduzione proporzionale sulla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 100% della quota variabile.

Termine: La richiesta deve esserepresentata annualmente a mezzo PEC entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

dell’anno successivo. Uscita dal servizio pubblico per recupero autonomo

Le utenze non domestiche che scelgano di conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani avviandoli al recupero sono esentate dalpagamento della sola parte variabile del tributo. La scelta deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni mediante apposita dichiarazione entro il 30 giugno.

3. DISAGIO DEL SERVIZIO E DISTANZA DAL PUNTO DI RACCOLTA

Per tutte le utenze (domestiche e non) situate fuori dalla rete ordinaria di raccolta, la TARI (quota fissa e variabile) è ridotta:

Al 40% (riduzione del 60%) per utenze poste a una distanza compresa tra 400 metri e 2.000 metri dal più vicino punto di raccolta;

(riduzione del 60%) per utenze poste a una distanza compresa tra 400 metri e 2.000 metri dal più vicino punto di raccolta; Al 20% (riduzione dell’80%) per utenze situate oltre i 2.000 metri dal punto di raccolta.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Rateizzazione straordinaria: Gli utenti che beneficiano del bonus sociale(elettrico/gas/idrico) o i cui avvisi superino del 30% il valore medio degli ultimi due anni possono richiedere un’ulteriore dilazione fino a un massimo di 6 rate entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.

INFORMAZIONI E MODULISTICA

I moduli di richiesta per le varie riduzioni ed esenzioni, unitamente alla documentazione da allegare, sono reperibili presso lo sportello dell’UfficioTributi del Comune di Rieti e sul sito istituzionale del Comune di Rieti, nella sezione “Uffici Tributi, CUP e Esposizioni pubblicitarie” al seguente link: