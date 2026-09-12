Undicesima edizione per il Teverina Buskers:

il Festival degli Artisti di strada torna a Celleno

Oltre 50 spettacoli in programma dal 17 al 20 settembre nella suggestiva location del Borgo Fantasma.

Torna dal 17 al 20 settembre al Borgo Fantasma di Celleno il Teverina Buskers, il Festival internazionale degli Artisti di strada con un programma completamente rinnovato che anche quest’anno entusiasmerà tutti i visitatori. Per l’undicesima edizione gli spettacoli, tutti gratuiti, passano da 40 a 50 e prevedono il coinvolgimento di oltre 40 artisti tra acrobati, giocolieri, equilibristi, clown provenienti da ogni parte d’Italia e da numerosi Paesi del mondo.

Questi alcuni dei performer che si esibiranno nelle 7 postazioni che saranno allestite: Duo Flosh, Muddy Buddies, Andrea Niccolai, MartaPesta, Francesca Martello, Caio Sorana, Compagnia Chalibares, La Banda de Otro, Rosario Spinoza, Marta Pesta, Cie Infoncundibles, Filippo Porcari, Torpeza Ritmika, Adriano Bono, Compagnia Girovago e Rondella, Cia Lupa, Svenka, Erica Contieri e tanti altri.

“Il Teverina Buskers – dichiara Simone Romanò, presidente dell’Associazione Il Circo Verde e direttore artistico – è ormai diventato uno dei Festival degli artisti di strada più importanti d’Italia, rappresentando un punto di riferimento molto apprezzato anche a livello internazionale. Ciò ci consente di ospitare artisti di altissimo livello che ci tengono a esibirsi nel Borgo fantasma”.

Nei quattro giorni del Festival oltre agli spettacoli i visitatori troveranno ad accoglierli anche stand di artigianato artistico e gli immancabili truck di street food.

Il Teverina Buskers è organizzato dall’Associazione “Il Circo Verde”, grazie al contributo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio e al patrocinio del Comune di Celleno.

Il programma è consultabile sul sito: https://teverinabuskers.it

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