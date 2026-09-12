                      Lungomare di latina Parco Nazionale del Circeo

Appeal Beach saluta l’estate con “Dall’alba al tramonto”: domenica 13 settembre vino, musica e atmosfere di fine stagione sul litorale di Latina

C’è un momento dell’estate in cui il sole sembra voler indugiare ancora un po’ sull’orizzonte, il mare si tinge d’oro e la voglia di stare insieme diventa più forte. È proprio in questa atmosfera sospesa tra la stagione che finisce e quella che deve ancora cominciare che Appeal Beach, sul lungomare di Latina, propone una serata speciale: “Dall’alba al tramonto”, una festa dedicata al piacere di vivere la spiaggia, la musica, il vino e la convivialità.

L’appuntamento è per domenica 13 settembre, dalle ore 18, nella suggestiva cornice del Parco Nazionale del Circeo, dove il mare e il paesaggio diventano parte integrante di un’esperienza pensata per celebrare l’estate fino all’ultimo raggio di sole.

A guidare la serata sarà Martufello, protagonista e padrone di casa di un appuntamento che unirà intrattenimento e leggerezza. Sul palco, l’energia della Retrosi Swing Band, con il suo repertorio di Italian Swing, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale dal sapore vintage, ideale per lasciarsi trasportare dal ritmo mentre il giorno lentamente si arrende alla sera.

Ma il cuore della festa sarà anche nel vino e nelle tradizioni del territorio. Gli ospiti potranno partecipare alla “Pigiatura dell’Uva” con gli amici della Cantina Villa Gianna, trasformando un antico gesto della cultura contadina in un momento di allegria, partecipazione e condivisione.

Un’immagine che racconta perfettamente la filosofia di Appeal Beach: la spiaggia non è soltanto un luogo, ma un modo di vivere. Mare, natura, musica, buon vino e amicizia si incontrano per dare vita a una festa capace di evocare quella sensazione unica delle ultime giornate d’estate.

Dietro questa visione c’è la creatività di Giuseppe Pastore, ispiratore di Appeal Beach, che ha immaginato uno spazio capace di andare oltre il concetto tradizionale di stabilimento balneare, costruendo un’identità fatta di emozioni, contaminazioni e convivialità. Una creatività che trova nella comunicazione dell’evento la sua cifra più autentica: raccontare il territorio attraverso immagini, suggestioni e momenti da vivere, trasformando una semplice domenica di settembre in una piccola esperienza di festa.

“Dall’alba al tramonto” diventa così una sorta di manifesto dello spirito Appeal Beach: quando l’estate sembra finire, in realtà può ancora regalare il suo sapore più intenso.

Tra una canzone swing, un calice di vino, il profumo del mare e la magia del Circeo sullo sfondo, la serata accompagnerà il pubblico verso il tramonto, con la promessa che la bella stagione, almeno per una sera, non finisca mai.

Appuntamento domenica 13 settembre, dalle ore 18, presso Appeal Beach – Lungomare di Latina, 1° Oasi a sinistra, Parco Nazionale del Circeo.

Info e prenotazioni: 392 9163366