INAUGURATO IL PRIMO LICEO A LARIANO, MARIGLIANI (FI): “FONDAMENTALE AVERE CURA DELLE FUTURE GENERAZIONI” 

Oggi i giovani cittadini di Lariano scrivono una nuova pagina della propria storia e del proprio futuro. L’inaugurazione della nuova sede del Liceo Mancinelli e Falconi in via Tevere rappresenta uno dei momenti più significativi per la nostra comunità. A maggior ragione trattandosi del primo liceo statale su questo territorio: un presidio strategico pronto ad accogliere gli studenti dei Castelli Romani e non solo.

Merita un plauso il sindaco di Lariano, Francesco Montecuollo, per aver sognato, voluto e reso possibile questo progetto. Un riconoscimento va anche alla sua squadra e a quanti lo hanno sostenuto in un’ambizione che oggi è finalmente realtà.

Con soddisfazione ho notato un’importante partecipazione di cittadini e di istituzioni locali, provinciali e regionali. Quello di oggi è stato un momento di unione per l’intera comunità, come dimostrato dalla presenza del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che anche in questa occasione ha confermato una grande attenzione e vicinanza al territorio.

È uno dei momenti istituzionali per me più emozionanti: offrire uno spazio adeguato alla formazione delle nuove generazioni è un grande traguardo. Significa custodire il nostro domani e garantire un ambiente sicuro in cui crescere. Vuol dire adempiere al più alto valore della vita sociale: guardare avanti e investire nel domani.

Infine, desidero rivolgere un caloroso saluto ai ragazzi che, tra pochi giorni, al suono della campanella torneranno tra i banchi. A loro va il mio pensiero più affettuoso. Da padre, ogni anno si rinnova l’emozione di vederli rimettersi lo zaino sulle spalle, sapendo che per ciascuno di loro inizia una nuova tappa di questo bellissimo percorso. Per noi genitori si rinnova la consapevolezza del loro percorso di crescita: anche a distanza di tempo, il primo giorno di scuola fa sempre battere il cuore nel vederli formarsi e diventare i cittadini del domani.