NOI MODERATI GIOVANI CASSINO, CORLIANÒ: «RIDARE AI GIOVANI PARTECIPAZIONE, SPAZI E VOGLIA DI VIVERE LA CITTÀ» 

CASSINO – Riavvicinare i giovani alla politica, creare luoghi nei quali possano incontrarsi e condividere idee e progetti, valorizzare lo sport come strumento di socialità e affrontare con attenzione il tema della sicurezza.

Sono questi alcuni dei punti dai quali prende avvio il percorso di Noi Moderati Giovani Cassino, guidato da Leonardo Corlianò, primo Responsabile cittadino del movimento giovanile.

Un progetto che vuole partire direttamente dai ragazzi e dalle loro esigenze, costruendo non semplicemente una struttura politica, ma uno spazio aperto di partecipazione, confronto e crescita.

«Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara Leonardo Corlianò –. Da giovane sento anch’io la distanza che spesso esiste tra la nostra generazione e la politica. Molti miei coetanei pensano che partecipare serva a poco. Io credo invece che dobbiamo tornare a metterci in gioco, perché le scelte che vengono compiute oggi riguardano direttamente il futuro che saremo noi a vivere domani.»

Per Corlianò, uno dei primi obiettivi sarà proprio quello di creare occasioni nelle quali i giovani possano tornare a incontrarsi e confrontarsi.

«Vorrei costruire insieme agli altri ragazzi uno spazio nostro, dove poter parlare liberamente della città, condividere idee e provare a trasformarle in progetti. Non vogliamo qualcuno che ci dica semplicemente cosa dobbiamo pensare: vogliamo ascoltare, formarci, discutere e portare il nostro punto di vista. Prima ancora di chiedere ai giovani di partecipare, dobbiamo dimostrare loro che vale la pena farlo.»

SPORT, SOCIALITÀ E LUOGHI DA VIVERE

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla socialità e allo sport, soprattutto in un momento storico nel quale una parte sempre maggiore delle relazioni tra giovani passa attraverso smartphone e social network.

«Siamo continuamente connessi, ma essere connessi non significa necessariamente stare insieme – prosegue Corlianò –. Abbiamo bisogno di tornare a vivere i rapporti reali e la nostra città. Per questo credo sia importante investire nei luoghi di aggregazione e nello sport. Un campo, una palestra, un parco attrezzato sono anche luoghi nei quali nascono amicizie, si impara il rispetto delle regole e si costruisce comunità. In un mondo sempre più social abbiamo bisogno di tornare anche a guardarci negli occhi.»

A questo si lega inevitabilmente il tema della sicurezza, intesa anche come possibilità per i ragazzi di vivere serenamente piazze, parchi, impianti sportivi e luoghi di incontro.

Proprio sulla sicurezza ha offerto il proprio contributo, in qualità di ospite dell’iniziativa, Sergio Miele, Presidente del sindacato USIF della Guardia di Finanza, portando al confronto una riflessione sull’importanza della prevenzione e sul ruolo che istituzioni, famiglie, scuola, associazionismo e sport possono svolgere nel costruire comunità più attente e coese.

«Una città vissuta dai giovani è anche una città più viva e sicura – aggiunge Corlianò –. Non possiamo chiedere ai ragazzi di uscire dal mondo virtuale se poi non offriamo loro luoghi reali, accessibili, curati e sicuri nei quali incontrarsi.»

STAVOLE E SIBILIA: «DARE AI RAGAZZI UNO SPAZIO AUTENTICO»

Soddisfazione per l’avvio del nuovo percorso viene espressa da Tiziana Stavole, Commissario cittadino di Noi Moderati Cassino, e Luigi Sibilia, Vice Commissario cittadino:

«Cassino ha bisogno dell’entusiasmo, delle idee e anche dello sguardo diverso delle nuove generazioni. Vogliamo che i ragazzi trovino uno spazio realmente aperto, nel quale sentirsi ascoltati e liberi di portare proposte. Il nostro compito sarà sostenerli e accompagnarli, lasciando però a loro lo spazio necessario per costruire un percorso con una propria identità.»

Sull’importanza della formazione interviene anche Riccardo Roscia, dirigente regionale di Noi Moderati:

«Un partito che vuole avere futuro deve investire sui giovani, formarli e responsabilizzarli. Una nuova classe dirigente non nasce alla vigilia delle elezioni, ma si costruisce attraverso partecipazione, esperienza e presenza nei territori. La nascita di Noi Moderati Giovani Cassino rappresenta un investimento proprio in questa direzione.»

PACITTI: «NON PARLARE DEI GIOVANI, MA COSTRUIRE CON LORO»

A sottolineare il significato politico del progetto è Pietro Pacitti, Segretario Provinciale di Noi Moderati:

«La nomina di Leonardo rappresenta l’inizio di un percorso nel quale crediamo molto. Vogliamo dedicare una particolare attenzione ai giovani e soprattutto alla loro crescita. Non vogliamo limitarci a parlare dei giovani: vogliamo parlare con loro, ascoltarli e costruire insieme a loro.»

«Una nuova classe dirigente – prosegue Pacitti – non si improvvisa. Si costruisce nel tempo attraverso formazione, esperienza, fiducia e responsabilità. La politica deve avere il coraggio di aprire le proprie porte alle nuove generazioni, accompagnarle e poi lasciare loro lo spazio per camminare con le proprie gambe.»

L’invito conclusivo di Corlianò è rivolto direttamente ai suoi coetanei:

«Non voglio dire semplicemente “venite con Noi Moderati”. Voglio dire: partecipiamo. Portiamo le nostre idee, anche quando sono diverse, confrontiamoci e proviamo a costruire qualcosa insieme. Se vogliamo una Cassino nella quale scegliere di restare, vivere e costruire il nostro futuro, dobbiamo essere anche noi protagonisti. Il futuro riguarda noi e non possiamo limitarci ad aspettarlo.»

Partecipazione, formazione, sport, socialità, spazi di aggregazione e sicurezza saranno quindi alcuni dei temi dai quali Noi Moderati Giovani Cassino intende partire per costruire un percorso che metta realmente le nuove generazioni al centro della vita della città.

Perché il futuro non si aspetta. Si costruisce. E inizia da Noi.