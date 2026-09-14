MILANO, FERITI PER ALBERO CADUTO, DE CORATO(FDI): «CSX INCAPACE DI GARANTIRE SICUREZZA SU TUTTI I FRONTI»

Milano, 14 Settembre 2026 – «Apprendo con preoccupazione che questa mattina poco prima delle ore 10 un albero è caduto addosso ad alcuni cittadini in piazza Risorgimento. Tre persone sono rimaste ferite a seguito dell’improvviso crollo di un grosso ramo da un albero in Piazza Risorgimento a Milano. Due di esse sono state trasportate in codice giallo al Policlinico mentre la terza, di 41 anni originaria del Bangladesh ancora sotto osservazione da parte dei sanitari del 118, versa in condizioni più critiche. I vigili del fuoco di Benedetto Marcello giunti sul posto hanno provveduto a rimuovere il grosso ramo staccatosi improvvisamente senza dare scampo ai tre passanti, e a mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche la polizia locale. Vergogna! Il Comune non solo lascia morire le piante appena messe in posa, ma non cura nemmeno quelle che, come denunciato dai cittadini allarmati, stanno in piedi per miracolo. Un’altra dimostrazione della fallimentare Amministrazione di questa Giunta con ogni evidenza incapace da tutti i punti di vista di garantire la sicurezza ai milanesi».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi Riccardo De Corato.