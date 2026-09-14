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TURISMO, PALAZZO: «LAZIO TRA I PROTAGONISTI, +16,3% NELLE PRENOTAZIONI ONLINE, PREMIATA LA NOSTRA STRATEGIA»

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Rome, Italy - September 7, 2017: building of the Regional Council of Lazio region, close to the big Cristoforo Colombo street

Roma, 14 settembre 2026. «L’estate che si sta concludendo consegna un quadro straordinariamente positivo per il turismo italiano e conferma il Lazio tra le regioni protagoniste della crescita. Sono numeri che ci rendono orgogliosi e che dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta».

Lo dichiara l’Assessore al Turismo della Regione Lazio,Elena Palazzo, commentando i dati diffusi dal Ministero del Turismo sull’andamento della stagione estiva 2026.

“L’Italia – sottolinea l’assessore Palazzo – nei mesi di giugno, luglio e agosto ha superato i 276 milioni di presenze e i 72,4 milioni di arrivi, con una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato che più ci rende orgogliosi è quello relativo al Lazio, dove la saturazione delle strutture ricettive prenotate attraverso le piattaforme online registra una crescita del 16,3% rispetto allo scorso anno: il miglior incremento tra le regioni italiane».

«È un risultato che non arriva per caso – continua l’assessore – ma è il frutto di una pianificazione attenta e di una strategia precisa, che mette insieme promozione, organizzazione di grandi eventi, valorizzazione dei territori e una comunicazione finalmente capace di raccontare il Lazio per quello che realmente è: una regione straordinariamente ricca e plurale. Abbiamo scelto di portare i territori sotto i riflettori attraverso eventi capaci di generare attrattività e di far conoscere al grande pubblico luoghi e destinazioni meno conosciuti. Basti pensare ad appuntamenti come il Rally del Lazio Cassino, la tappa del Giro d’Italia a Formia, i mondiali di Vela sulla Riviera di Ulisse, la Billie Jean Cup a Velletri. E abbiamo investito con decisione sulla comunicazione, dal rilancio del nuovo Brand Lazio nelle grandi stazioni ferroviarie, a partire da Roma Termini, fino alle campagne social e televisive. Stiamo cambiando il racconto del Lazio attraverso appuntamenti di richiamo come il Festival dell’Appia Regina Viarum o Cammini DiVini: non più soltanto Roma, ma un patrimonio di borghi, mare, montagne, cammini, paesaggi, cultura, enogastronomia e sport».

«Anche il dato relativo ai piccoli comuni – aggiunge l’assessore Palazzo – è significativo: nei primi sette mesi del 2026 il Lazio registra +10,9% di arrivi e +7,3% di presenze nei piccoli comuni. È esattamente la direzione che abbiamo indicato nel Piano Triennale del Turismo: distribuire i flussi, destagionalizzare e fare in modo che la crescita turistica sia una grande opportunità per tutti i territori. Il lavoro fatto sta producendo risultati concreti, ma non ci fermiamo qui. Continueremo a investire nella promozione, negli eventi e nella capacità di raccontare il nostro territorio. Perché la sfida è far scoprire sempre di più ai visitatori che c’è ‘Tutto un Lazio intorno’ a Roma che merita di essere conosciuto e vissuto».

“Il nostro obiettivo – conclude l’assessore Palazzo – è trasformare questa crescita in un risultato strutturale, capace di generare economia, lavoro e nuove opportunità per le comunità locali. Il Lazio ha tutto per essere una delle grandi destinazioni turistiche europee e questi numeri dimostrano che siamo sulla strada giusta».

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