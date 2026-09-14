TURISMO, PALAZZO: «LAZIO TRA I PROTAGONISTI, +16,3% NELLE PRENOTAZIONI ONLINE, PREMIATA LA NOSTRA STRATEGIA»

Roma, 14 settembre 2026. «L’estate che si sta concludendo consegna un quadro straordinariamente positivo per il turismo italiano e conferma il Lazio tra le regioni protagoniste della crescita. Sono numeri che ci rendono orgogliosi e che dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta».

Lo dichiara l’Assessore al Turismo della Regione Lazio,Elena Palazzo, commentando i dati diffusi dal Ministero del Turismo sull’andamento della stagione estiva 2026.

“L’Italia – sottolinea l’assessore Palazzo – nei mesi di giugno, luglio e agosto ha superato i 276 milioni di presenze e i 72,4 milioni di arrivi, con una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato che più ci rende orgogliosi è quello relativo al Lazio, dove la saturazione delle strutture ricettive prenotate attraverso le piattaforme online registra una crescita del 16,3% rispetto allo scorso anno: il miglior incremento tra le regioni italiane».

«È un risultato che non arriva per caso – continua l’assessore – ma è il frutto di una pianificazione attenta e di una strategia precisa, che mette insieme promozione, organizzazione di grandi eventi, valorizzazione dei territori e una comunicazione finalmente capace di raccontare il Lazio per quello che realmente è: una regione straordinariamente ricca e plurale. Abbiamo scelto di portare i territori sotto i riflettori attraverso eventi capaci di generare attrattività e di far conoscere al grande pubblico luoghi e destinazioni meno conosciuti. Basti pensare ad appuntamenti come il Rally del Lazio Cassino, la tappa del Giro d’Italia a Formia, i mondiali di Vela sulla Riviera di Ulisse, la Billie Jean Cup a Velletri. E abbiamo investito con decisione sulla comunicazione, dal rilancio del nuovo Brand Lazio nelle grandi stazioni ferroviarie, a partire da Roma Termini, fino alle campagne social e televisive. Stiamo cambiando il racconto del Lazio attraverso appuntamenti di richiamo come il Festival dell’Appia Regina Viarum o Cammini DiVini: non più soltanto Roma, ma un patrimonio di borghi, mare, montagne, cammini, paesaggi, cultura, enogastronomia e sport».

«Anche il dato relativo ai piccoli comuni – aggiunge l’assessore Palazzo – è significativo: nei primi sette mesi del 2026 il Lazio registra +10,9% di arrivi e +7,3% di presenze nei piccoli comuni. È esattamente la direzione che abbiamo indicato nel Piano Triennale del Turismo: distribuire i flussi, destagionalizzare e fare in modo che la crescita turistica sia una grande opportunità per tutti i territori. Il lavoro fatto sta producendo risultati concreti, ma non ci fermiamo qui. Continueremo a investire nella promozione, negli eventi e nella capacità di raccontare il nostro territorio. Perché la sfida è far scoprire sempre di più ai visitatori che c’è ‘Tutto un Lazio intorno’ a Roma che merita di essere conosciuto e vissuto».

“Il nostro obiettivo – conclude l’assessore Palazzo – è trasformare questa crescita in un risultato strutturale, capace di generare economia, lavoro e nuove opportunità per le comunità locali. Il Lazio ha tutto per essere una delle grandi destinazioni turistiche europee e questi numeri dimostrano che siamo sulla strada giusta».