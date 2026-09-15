I formaggi tradizionali del Lazio: un viaggio tra DOP, pascoli e antiche tecniche casearie

Il patrimonio caseario del Lazio rappresenta una delle massime espressioni della cultura agroalimentare e della pastorizia regionale. Dalle aree montane dei Monti Reatini e dei Simbruini fino ai pascoli della Maremma laziale e della Ciociaria, la tradizione dei formaggi artigianali racconta storie di saperi tramandati di generazione in generazione, legati indissolubilmente al territorio e alla stagionalità.

All’interno della categoria “Enogastronomia e Turismo”, scopriamo le eccellenze che fregiano i marchi di tutela e le produzioni di nicchia che arricchiscono le tavole della nostra regione.

cheese board on a wooden tray.

Le grandi denominazioni e le perle casearie

Il paniere dei formaggi laziali vanta prodotti unici riconosciuti a livello nazionale e internazionale per la loro qualità e unicità organolettica:

Il Pecorino Romano DOP: Storico formaggio a pasta dura, le cui origini affondano nell’epoca romana, oggi prodotto con latte di pecora proveniente in gran parte dagli allevamenti del territorio laziale e sardo, apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore aromatico e deciso.

Storico formaggio a pasta dura, le cui origini affondano nell’epoca romana, oggi prodotto con latte di pecora proveniente in gran parte dagli allevamenti del territorio laziale e sardo, apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore aromatico e deciso. La Ricotta Romana DOP: Ottocenaria lavorazione del siero di latte di pecora, caratterizzata da una consistenza vellutata e da una dolcezza naturale che la rende protagonista sia della cucina tradizionale che della pasticceria locale.

Ottocenaria lavorazione del siero di latte di pecora, caratterizzata da una consistenza vellutata e da una dolcezza naturale che la rende protagonista sia della cucina tradizionale che della pasticceria locale. Le produzioni tipiche locali: Dai formaggi caprini dei Monti Sabini alle caciotte aromatizzate con erbe spontanee, fino ai pecorini semistagionati affinati in grotta o nelle vinacce, ogni vallata offre varianti dal gusto inconfondibile.

Turismo caseario e valorizzazione della filiera

Riscosse un crescente interesse anche le esperienze di turismo rurale legate ai caseifici aziendali e alle fattorie didattiche, dove i visitatori possono assistere alla lavorazione del latte, conoscere i pastori e degustare i prodotti freschi direttamente sul luogo di produzione, sostenendo così una filiera corta etica e sostenibile.