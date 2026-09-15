Fiumicino. Anziani, apre il centro “Le Ali di Francesco”

Il 24 settembre a Isola Sacra l’inaugurazione del nuovo centro diurno semi-residenziale dedicato all’assistenza, alla socialità e al sostegno degli anziani e delle loro famiglie.

Un luogo nel quale trascorrere parte della giornata, incontrare altre persone e trovare assistenza e sostegno senza perdere il legame con la propria famiglia e con il territorio. È questa la funzione affidata al nuovo Centro Diurno Semi-Residenziale “Le Ali di Francesco”, che sarà inaugurato giovedì 24 settembre alle 11 a Isola Sacra, in via Monte Solarolo 115. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Fiumicino e si rivolge alle persone anziane e alle loro famiglie.

L’apertura introduce sul territorio una nuova realtà dedicata all’accoglienza diurna, alla socializzazione e al supporto. Una dimensione che assume particolare rilievo quando l’avanzare dell’età rischia di ridurre progressivamente le occasioni di incontro e di aumentare, nello stesso tempo, il carico quotidiano sostenuto dalle famiglie. L’obiettivo dichiarato è quindi affiancare all’assistenza uno spazio nel quale mantenere relazioni e contrastare l’isolamento.

Il nuovo servizio è pensato per offrire agli anziani uno spazio di accoglienza, socializzazione e supporto durante la giornata, con un’attenzione rivolta anche alle esigenze delle famiglie. Una presenza territoriale che punta quindi ad affiancare alla dimensione assistenziale occasioni di incontro e relazione, contribuendo a contrastare il rischio di isolamento delle persone anziane.

L’appuntamento inaugurale di giovedì 24 settembre sarà aperto alla cittadinanza e rappresenterà la prima occasione per conoscere da vicino “Le Ali di Francesco” e la nuova realtà che avvierà la propria attività a Isola Sacra.

Il tema si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la capacità del territorio di rispondere alle fragilità attraverso servizi accessibili e occasioni di partecipazione. Negli ultimi mesi Il Giornale del Lazio ha raccontato altre iniziative realizzate a Fiumicino sul terreno dell’inclusione e dell’assistenza, dalla Spiaggia per Tutti, pensata anche per anziani e persone con difficoltà motorie, alle attività rivolte a cittadini con differenti bisogni sociali.

Per l’assessore ai Servizi Sociali Monica Picca, la presenza di una struttura dedicata agli anziani può avere un valore che va oltre la sola assistenza.

«La presenza sul territorio di una nuova realtà dedicata agli anziani rappresenta una risorsa importante per l’intera comunità. Strutture come “Le Ali di Francesco” possono diventare punti di riferimento non soltanto sul piano dell’assistenza, ma anche per contrastare l’isolamento e favorire occasioni di incontro».

Nelle parole dell’assessore emerge così uno degli aspetti centrali del nuovo servizio: la relazione. Per una persona anziana, poter continuare a incontrare altre persone e mantenere una quotidianità fatta anche di socialità può rappresentare un elemento significativo della qualità della vita. Allo stesso tempo, la disponibilità di una struttura territoriale può offrire alle famiglie un ulteriore riferimento nella gestione delle necessità quotidiane.

«Il sostegno alle persone anziane è un tema centrale per costruire una comunità più attenta alle esigenze e alle fragilità dei suoi cittadini», aggiunge Picca.

Il patrocinio comunale accompagna quindi un’iniziativa che punta a rafforzare sul territorio gli strumenti rivolti alla popolazione anziana, con un’attenzione dichiarata non soltanto alle necessità assistenziali ma anche al rischio di solitudine.

L’inaugurazione di “Le Ali di Francesco” permetterà ora di conoscere concretamente la struttura e l’organizzazione del nuovo servizio. Per cittadini e famiglie l’appuntamento è giovedì 24 settembre alle 11, in via Monte Solarolo 115 a Isola Sacra. Sarà soprattutto l’attività successiva all’apertura a consentire di valutarne l’impatto sul territorio e la capacità di diventare quel luogo di assistenza, incontro e socialità indicato tra gli obiettivi del progetto.