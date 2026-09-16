Fiumicino. D’Acquisto, cerimonie e divieti il 23 settembre

Quattro cerimonie a Fiumicino per ricordare D’Acquisto nell’83° anniversario della morte. Appuntamenti da Borgo di Palidoro a Passoscuro, con modifiche temporanee alla viabilità.

Fiumicino ricorda Salvo D’Acquisto a 83 anni dalla morte con quattro cerimonie in programma mercoledì 23 settembre 2026 nei luoghi del territorio legati alla sua memoria. La giornata attraverserà Borgo di Palidoro, Torre di Palidoro, Passoscuro e Fiumicino, con la deposizione di corone e la partecipazione dei rappresentanti dell’amministrazione comunale. Per consentire lo svolgimento delle commemorazioni sono previste anche chiusure al traffico e divieti di sosta in alcune delle aree interessate. Il Comune di Fiumicino ha pubblicato il 15 settembre il provvedimento con la disciplina temporanea della circolazione.

Il primo appuntamento è fissato alle 8.15 a Borgo di Palidoro, presso il monumento in Piazza SS. Filippo e Giacomo. Alla cerimonia è prevista la presenza del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini. Alle 9 il programma proseguirà alla Torre di Palidoro, in via della Torre di Palidoro 193, uno dei luoghi direttamente legati alla vicenda del vicebrigadiere dei Carabinieri. Qui è annunciata la partecipazione del sindaco di Fiumicino Mario Baccini.

La commemorazione si sposterà alle 13 in Piazza Salvo D’Acquisto a Passoscuro, dove è prevista la deposizione di una corona alla presenza della vicesindaca Giovanna Onorati. L’ultimo appuntamento della giornata si terrà alle 15 a Fiumicino, nel parco compreso tra Viale Coccia di Morto e Piazzale Don Luigi Sturzo, in corrispondenza del monumento dedicato a “L’Offerta della Vita di Salvo D’Acquisto”. In rappresentanza dell’amministrazione comunale è prevista la presenza dell’assessore al Trasporto pubblico locale Angelo Caroccia. Il parco aveva ricevuto nel 2025 la nuova denominazione toponomastica proprio in memoria del vicebrigadiere.

La ricorrenza riporta il territorio al 23 settembre 1943 e alla vicenda che lega Salvo D’Acquisto a Palidoro. Il vicebrigadiere, Medaglia d’Oro al Valor Militare, si assunse la responsabilità di un fatto che non aveva commesso e venne ucciso dai militari tedeschi, consentendo la liberazione degli ostaggi destinati alla rappresaglia. Le ricostruzioni pubblicate dal Comune ricordano che con il suo gesto furono salvati 22 civili. Anche negli anni precedenti le commemorazioni si sono svolte nei luoghi di Borgo di Palidoro, Torre di Palidoro e Passoscuro, consolidando il legame tra la memoria di D’Acquisto e queste località del territorio di Fiumicino.

Alla dimensione commemorativa si aggiunge quest’anno un’informazione pratica per chi mercoledì 23 settembre dovrà raggiungere o attraversare le zone interessate. In Piazza Salvo D’Acquisto e Piazza SS. Filippo e Giacomo sarà disposta la chiusura al traffico veicolare, insieme al divieto di sosta con rimozione forzata, compresi gli stalli normalmente destinati al parcheggio. Le limitazioni saranno in vigore dalle 7 alle 15 circa e, se necessario, fino alla conclusione della manifestazione.

In via della Torre di Palidoro sarà invece istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto posto 200 metri prima del cancello di accesso alla Stele per chi proviene da via San Carlo a Palidoro. Anche in questo caso il provvedimento sarà valido dalle 7 alle 15 circa e comunque fino al termine della cerimonia. Per residenti e automobilisti è quindi utile considerare in anticipo le limitazioni, soprattutto nelle ore in cui si concentreranno gli appuntamenti commemorativi.

Il rapporto tra Fiumicino e la memoria di Salvo D’Acquisto ha avuto negli ultimi anni anche altri passaggi. Nel 2025 il Comune ha legato il parco tra Viale Coccia di Morto e Piazzale Don Luigi Sturzo alla memoria del vicebrigadiere, con la denominazione “L’Offerta della Vita di Salvo D’Acquisto”. La scelta ha aggiunto un altro luogo cittadino al percorso della memoria che dal territorio di Palidoro arriva fino a Fiumicino.

Le quattro cerimonie del 23 settembre riportano dunque la commemorazione nei luoghi del territorio legati alla vicenda di D’Acquisto, dalla Torre di Palidoro fino al parco di Fiumicino. La partecipazione è aperta alla cittadinanza. Per chi deve invece muoversi nelle aree interessate, l’indicazione concreta è quella di tenere conto fin dalla mattina delle chiusure e dei divieti previsti, in particolare a Palidoro e Passoscuro.