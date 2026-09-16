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FI Campidoglio: “Roma sia capofila per la pace, l’integrazione e il dialogo interculturale”

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Roma, 16 settembre 2026 – “Roma è una realtà multietnica e multiculturale che accoglie tutti e che, come tale, deve costantemente porsi la questione di una corretta integrazione tra i vari popoli che ospita senza, ovviamente, trascurare temi prioritari quali la sicurezza e il rispetto delle regole.

Fermo restando che non può e non deve esserci spazio per forme di clandestinità e fenomeni criminali di alcun genere, la nostra città ha il dovere etico e morale di fare della pace, del dialogo, dell’integrazione e della libertà religiosa i capisaldi fondanti a cui ispirarsi quotidianamente per essere realmente inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti. Temi, questi, di cui si discuterà ampiamente in occasione dell’evento di Forza Italia del 28 settembre intitolato ‘Roma incontra il futuro’, durante il quale – assieme a illustri esponenti del mondo giornalistico, accademico e non solo – avremo modo di esporre un vero e proprio Patto di pace per la Capitale contro odio, antisemitismo, islamofobia, discriminazioni e violenza e di condividere la nostra idea di integrazione che, contrariamente alla deriva autoritaria di una certa destra emergente, vede nella pace, nel confronto e nel mutuo riconoscimento dei diritti altrui gli strumenti più idonei per fronteggiare questo delicato e complesso periodo storico”.

Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti di Forza Italia Rachele Mussolini, capogruppo in Campidoglio e Michel Emi Maritato.

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