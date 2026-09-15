Olio extravergine d’oliva nel Lazio: la nuova campagna olearia tra eccellenza e tutela della filiera

Il settore olivicolo laziale si prepara ad affrontare la nuova stagione di raccolta con grandi aspettative e una forte attenzione alla qualità e alla salvaguardia del prodotto. L’olio extravergine d’oliva rappresenta uno dei pilastri dell’economia agricola regionale e un elemento cardine della dieta mediterranea, simbolo indiscusso di salute, tradizione e cultura territoriale.
All’interno della categoria “Enogastronomia e Turismo”, approfondiamo il valore di un’eccellenza che unisce la cura secolare degli olivi secolari alla moderna innovazione tecnologica nella molitura.
Le peculiarità delle produzioni locali
Il territorio laziale vanta un patrimonio varietale di straordinaria ricchezza, con cultivar autoctone che donano oli dalle caratteristiche uniche e inconfondibili:
- Le denominazioni di origine: Dalle colline della Sabina fino alla Tuscia, passando per le zone dei Monti Lepini e della Ciociaria, le produzioni a marchio DOP e IGP garantiscono al consumatore la massima tracciabilità e il rispetto di rigorosi disciplinari di produzione.
- Proprietà nutrizionali e antiossidanti: Ricco di polifenoli e acidi grassi benefici, l’olio extravergine d’oliva fresco di frantoio costituisce un vero e proprio alleato per la salute cardiovascolare e il benessere dell’organismo.
- La cultura del frantoio: La visita ai frantoi locali durante i mesi di raccolta rappresenta anche una straordinaria opportunità di turismo esperienziale, permettendo ai visitatori di assistere in prima persona alla trasformazione delle olive e di degustare il prodotto appena estratto.
Sostenibilità e valore economico della filiera
Sostenere la produzione olearia locale significa difendere il paesaggio agrario e il lavoro dei produttori che operano sul territorio. Di fronte alle sfide climatiche e all’aumento dei costi di gestione, la valorizzazione della filiera corta e il riconoscimento del giusto prezzo al produttore restano obiettivi fondamentali per garantire un futuro sostenibile all’olivicoltura di qualità nel Lazio.