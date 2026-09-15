Olio extravergine d’oliva nel Lazio: la nuova campagna olearia tra eccellenza e tutela della filiera

Il settore olivicolo laziale si prepara ad affrontare la nuova stagione di raccolta con grandi aspettative e una forte attenzione alla qualità e alla salvaguardia del prodotto. L’olio extravergine d’oliva rappresenta uno dei pilastri dell’economia agricola regionale e un elemento cardine della dieta mediterranea, simbolo indiscusso di salute, tradizione e cultura territoriale.

All’interno della categoria “Enogastronomia e Turismo”, approfondiamo il valore di un’eccellenza che unisce la cura secolare degli olivi secolari alla moderna innovazione tecnologica nella molitura.

Le peculiarità delle produzioni locali

close up of a large pile of olives in an oil mill ready to be squeezed. An olive branch in foreground. Tuscany – Italian countryside

Il territorio laziale vanta un patrimonio varietale di straordinaria ricchezza, con cultivar autoctone che donano oli dalle caratteristiche uniche e inconfondibili:

Le denominazioni di origine: Dalle colline della Sabina fino alla Tuscia, passando per le zone dei Monti Lepini e della Ciociaria, le produzioni a marchio DOP e IGP garantiscono al consumatore la massima tracciabilità e il rispetto di rigorosi disciplinari di produzione.

Dalle colline della Sabina fino alla Tuscia, passando per le zone dei Monti Lepini e della Ciociaria, le produzioni a marchio DOP e IGP garantiscono al consumatore la massima tracciabilità e il rispetto di rigorosi disciplinari di produzione. Proprietà nutrizionali e antiossidanti: Ricco di polifenoli e acidi grassi benefici, l’olio extravergine d’oliva fresco di frantoio costituisce un vero e proprio alleato per la salute cardiovascolare e il benessere dell’organismo.

Ricco di polifenoli e acidi grassi benefici, l’olio extravergine d’oliva fresco di frantoio costituisce un vero e proprio alleato per la salute cardiovascolare e il benessere dell’organismo. La cultura del frantoio: La visita ai frantoi locali durante i mesi di raccolta rappresenta anche una straordinaria opportunità di turismo esperienziale, permettendo ai visitatori di assistere in prima persona alla trasformazione delle olive e di degustare il prodotto appena estratto.

Sostenibilità e valore economico della filiera

Sostenere la produzione olearia locale significa difendere il paesaggio agrario e il lavoro dei produttori che operano sul territorio. Di fronte alle sfide climatiche e all’aumento dei costi di gestione, la valorizzazione della filiera corta e il riconoscimento del giusto prezzo al produttore restano obiettivi fondamentali per garantire un futuro sostenibile all’olivicoltura di qualità nel Lazio.