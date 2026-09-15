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I vini del Lazio alla conquista delle eccellenze: identità, terroir e vitigni autoctoni

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Summer picnic or outdoor lunch with tasting of white wine in olive tree groves in Lazio, Italy

Il settore vitivinicolo del Lazio sta vivendo una stagione di straordinaria rinascita e valorizzazione qualitativa. Grazie all’impegno di produttori attenti alla salvaguardia della biodiversità e all’innovazione in cantina, i vini laziali si sono ritagliati un ruolo di primo piano nel panorama enologico nazionale e internazionale, superando i vecchi cliché e puntando decisamente sull’identità dei vitigni autoctoni.

All’interno della categoria “Enogastronomia e Turismo”, esploriamo le denominazioni e le zone di produzione che rendono il Lazio una terra di grandi vini.

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Vineyard with growing white wine grapes in Lazio, Italy, chardonnay and malvasia grapes

Dalle terre vulcaniche ai calici: i vitigni simbolo

La geologia dei terreni regionali – spesso di origine vulcanica e ricchi di minerali – conferisce alle uve una complessità e una sapidità uniche. Tra i protagonisti del panorama enologico troviamo:

  • I grandi bianchi del territorio: Dal celebre Frascati DOCG ai Castelli Romani, passando per il Grechetto, il Bellone e il Malvasia di Candia, i vini bianchi laziali offrono freschezza, profumi agrumati e un’ottima mineralità, ideali in abbinamento con la cucina di mare e di terra.
  • I vini rossi di carattere: Dalla DOC Cesanese del Piglio (l’unica DOCG a bacca rossa della regione) al Merlot e al Cabernet delle colline laziali, i rossi si distinguono per struttura, eleganza e note fruttate persistenti.
  • L’enoturismo in cantina: La crescita delle cantine aperte al pubblico trasforma le degustazioni in vere e proprie esperienze di turismo culturale, offrendo ai visitatori l’occasione di esplorare vigneti storici e cantine d’avanguardia.

Sostenibilità e futuro della viticoltura laziale

Sempre più aziende agricole del territorio stanno adottando pratiche di agricoltura biologica e sostenibile, riducendo l’impatto ambientale e puntando sulla tutela del paesaggio agrario. Raccontare queste realtà significa promuovere un consumo consapevole e dare il giusto riconoscimento a chi custodisce la cultura della vite nel Lazio.

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