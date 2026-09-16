Il cantautore romano Nùma in finale al premio De André

Roma 16/09/2026

Continua a regalare soddisfazioni il percorso artistico di Nùma, che approda alla finale del Premio Fabrizio De André, in programma il 18 e 19 settembre a Villa Bonelli, Roma.

Un nuovo importante traguardo per un progetto che cresce lontano dalle scorciatoie, attraverso un lavoro artigianale, autentico e paziente, fatto di musica, scrittura, ricerca e identità.

Nùma porta il brano dal titolo Cavolfiore.

L’ingresso in finale in uno dei premi dedicati alla canzone d’autore italiana rappresenta una conferma preziosa e un ulteriore passo avanti in un cammino che Nùma continua a percorrere con entusiasmo, determinazione e grande voglia di raccontarsi attraverso le proprie canzoni.

Roma è la prossima tappa. Il viaggio continua

NÙMA (nome d’arte di Lorenzo Pompili) è un cantautore romano classe 1996, cresciuto a Sant’Oreste (Roma), tra le storie e i silenzi del Monte Soratte. La sua musica unisce la profondità della canzone d’autore italiana a sonorità indie-pop contemporanee, mantenendo sempre una scrittura sincera, diretta e viscerale. Con la band I Numeri a Caso, NÙMA ha calcato numerosi palchi e festival in tutta Italia, costruendo un percorso artistico riconoscibile per autenticità e forza interpretativa.

Nel 2022 esce il suo primo album Chiacchiere da bar sotto etichetta Mzk Lab al quale sono susseguite diverse collaborazioni tra cui quella consolidata con il produttore Francesco Morettini. Ha partecipato quest’anno con i Numeri a Caso alla trasmissione “Dalla strada al palco” in veste di artisti di strada, esibendosi in un featuring con Elettra Lamborghini.

Ama dire che scrive canzoni «per sincerità… e per risparmiare sull’analista».

Instagram: https://www.instagram.com/numa_numeriacaso

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4lO4u8xvX5QvoB9Zv2lW6h