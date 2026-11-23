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Dopo l’inserimento del ristorante Serrae Villa Fiesole nella Guida Ristoranti Falstaff 2027, anche l’hotel entra nella selezione 2027 dedicata alle migliori strutture ricettive italiane

Un riconoscimento che premia l’eccellenza dell’ospitalità e conferma il crescente interesse verso una proposta capace di coniugare qualità dell’accoglienza, identità del territorio ed esperienza gastronomica. FH55 Hotel Villa Fiesole entra nella prestigiosa Guida Hotel & Spa Falstaff Italia 2027, presentata il 23 novembre a Roma, nella cornice di Palazzo di Ripetta. Un risultato che arriva a pochi mesi da un’altra importante attestazione: lo scorso settembre, infatti, il ristorante Serrae Villa Fiesole 1 stella Michelin, ospitato all’interno della struttura, è stato inserito nella Guida Ristoranti Falstaff 2027.

La doppia presenza nelle pubblicazioni Falstaff rappresenta un importante riconoscimento per la struttura del gruppo FH55 Hotels e per il lavoro portato avanti nel valorizzare un modello di ospitalità in cui l’esperienza del soggiorno e quella gastronomica si completano reciprocamente.

Con una consolidata tradizione editoriale nei Paesi di lingua tedesca e una presenza sempre più ampia in Europa, Falstaff è uno dei principali network internazionali dedicati al mondo del gusto, del vino e dell’ospitalità. Le sue guide rappresentano uno strumento di orientamento per una community di appassionati e viaggiatori attenti alla qualità, offrendo una selezione di indirizzi che si distinguono per caratteristiche, servizi e valore dell’esperienza proposta. La Guida Hotel & Spa Italia 2027, dedicata alle migliori realtà ricettive del Paese, contribuisce così a dare visibilità alle strutture italiane all’interno di un circuito editoriale internazionale, raggiungendo un pubblico interessato a scoprire destinazioni e indirizzi di particolare interesse.

Sulle colline di Fiesole, a pochi minuti dal centro storico di Firenze, l’FH55 Hotel Villa Fiesole interpreta un’idea di soggiorno che trova nella posizione panoramica, nell’eleganza della dimora storica e nella tranquillità del contesto alcuni dei suoi tratti distintivi. La villa ottocentesca, immersa nel verde e affacciata sullo straordinario panorama di Firenze, accoglie gli ospiti in un ambiente raccolto, dove il fascino dell’architettura storica incontra il comfort e i servizi di un boutique hotel. Le camere, differenti per caratteristiche e ambientazione, valorizzano l’identità della residenza, mentre gli spazi esterni e la piscina panoramica offrono un punto di osservazione privilegiato sulla città e sul paesaggio toscano.

A completare l’esperienza è il ristorante Serrae Villa Fiesole, guidato dallo chef Antonello Sardi e insignito di una Stella Michelin. Un riconoscimento che testimonia il percorso di crescita di una realtà gastronomica capace di interpretare la tradizione italiana e toscana con sensibilità contemporanea. La cucina, basata sulla ricerca delle materie prime e sulla valorizzazione della stagionalità, si accompagna a un ambiente raffinato e a una vista suggestiva su Firenze, rendendo il ristorante una destinazione gastronomica anche per chi non soggiorna in hotel.

L’ingresso di FH55 Hotel Villa Fiesole nella Guida Hotel & Spa Falstaff 2027, dopo il riconoscimento assegnato a Serrae Villa Fiesole, consolida dunque il percorso della struttura e conferma l’impegno di FH55 Hotels nel proporre un’ospitalità in cui la qualità si esprime attraverso ogni aspetto del soggiorno, dalla cura degli ambienti all’attenzione per l’ospite, fino alla valorizzazione dell’offerta gastronomica.