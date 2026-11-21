Grande partecipazione all'Archivio di Stato di Caserta per il convegno dedicato ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Presenti Prefettura, Forze dell'Ordine, Esercito, Scuola, UNICEF e Associazioni del territorio.

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Grande partecipazione all’Archivio di Stato di Caserta per il convegno dedicato ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Presenti Prefettura, Forze dell’Ordine, Esercito, Scuola, UNICEF e Associazioni del territorio.

CASERTA – Le istituzioni fanno rete per difendere il diritto più importante: quello di crescere. In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Archivio di Stato di Caserta ha ospitato il convegno “Il diritto di crescere – Infanzia, adolescenza e tutela dei minori tra diritti, violenza e responsabilità”, promosso dall’Archivio di Stato di Caserta, dalla Pro Loco Città di Caserta APS e dall’Associazione Universo Cultura.

Un appuntamento che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Armate, della Scuola, del mondo Associativo e di numerosi studenti, dando vita a un importante momento di confronto sui temi della tutela dei minori, della prevenzione della violenza e della costruzione di una cultura del rispetto.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali della Direttrice dell’Archivio di Stato di Caserta Dottoressa Fortunata Manzi, della Prefetta di Caserta Dottoressa Lucia Volpe, del Presidente della Pro Loco Città di Caserta APS Generale Giuseppe Ianniello e della Vicepresidente dell’Associazione Universo Cultura Dottoressa Imma Rossi.

La moderazione dell’incontro è stata affidata alla Dottoressa Eliana Colamatteo, Vicepresidente della Pro Loco Città di Caserta APS, che ha guidato il confronto tra relatori, istituzioni e studenti.

Tra gli interventi, particolarmente apprezzati quelli della Presidente UNICEF Caserta Professoressa Lia Pannitti, del Dirigente scolastico del Liceo Cortese di Maddaloni Professore Marcellino Falcone e del Questore di Caserta Dottor Andrea Grassi, che ha approfondito il tema della prevenzione e del contrasto alla violenza sui minori, evidenziando il ruolo svolto quotidianamente dalle Forze dell’Ordine nella tutela dei più giovani.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha inoltre espresso apprezzamento per la qualità del dibattito e per la conduzione dell’evento, sottolineando il valore del lavoro svolto dalla moderatrice Eliana Colamatteo nel favorire il dialogo tra istituzioni e studenti.

Particolarmente significativo l’intervento del Questore di Caserta Dottor Andrea Grassi, che rivolgendosi direttamente ai numerosi studenti presenti in sala ha lanciato un messaggio forte e carico di responsabilità: «Voi siete il capitale umano dell’Italia», invitando i ragazzi a credere nelle proprie capacità, nel valore dell’impegno quotidiano e nel ruolo fondamentale che le nuove generazioni rivestono per il futuro del Paese. Il Questore ha inoltre sottolineato l’importanza della prevenzione,

dell’ascolto e della collaborazione tra istituzioni, famiglie e scuola nella tutela dei minori e nel contrasto a ogni forma di violenza e disagio giovanile.

Importante anche la presenza delle massime autorità militari,delle forze di polizia e associative del territorio:

Colonnello Federico Scarabello , Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Caserta;

, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Caserta; Colonnello Cosimo de Giorgi , Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta;

, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta; Generale Valentino De Simone , Vice Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi;

, Vice Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi; rappresentanti della Scuola Militare Commissariato di Maddaloni ;

; rappresentanti della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta ;

; Generale Ippolito Gassità , Presidente dell’ UNUCI Caserta ;

, Presidente dell’ ; Prof. Marcello Natale , Presidente del COASCA Caserta ;

, Presidente del ; rappresentanti dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Caserta.

Uno dei momenti più significativi della mattinata è stato il confronto diretto con gli studenti presenti in sala, che hanno avuto la possibilità di dialogare con i rappresentanti delle istituzioni su temi come bullismo, legalità, sicurezza, diritti e responsabilità.

L’iniziativa ha confermato l’importanza di creare occasioni di ascolto e partecipazione per le nuove generazioni, promuovendo una rete educativa capace di coinvolgere famiglie, scuola, associazioni e istituzioni.

Una giornata che ha lanciato un messaggio chiaro: difendere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza significa investire nel futuro della comunità e costruire una società più giusta, inclusiva e consapevole.