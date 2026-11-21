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3 ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO LUNGO LA “LINEA A” DELLA METROPOLITANA CAPITOLINA. IN UN CASO DETERMINANTE IL “PERISCOPIO DIGITALE” DELL’ATAC

Scambi d’intesa tra complici capaci di “gravitare” dissimulatamente attorno al flusso di passeggeri, borse utilizzate come scudo per, con mani veloci, assicurarsi il bottino giornaliero e droga “volante” che atterra sui binari non appena gli occhi vigili del Nucleo Polmetro della Polizia di Stato si posano sui sospettati.

Sono stati due pickpockets e un pusher a finire nel mirino degli agenti colti nella flagranza di furti, rapine e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, inscenati con un catalogo di accessori e comportamenti trasformati, all’occorrenza, in strumentidi “copertura”.

Ad aprire la sequenza è stata una rapina in zona Vittorio Emanuele, che ha visto agire come complici due ragazzi di età compresa tra i 18 e i 26 anni.

A catturare l’attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di seguire a distanza le loro mosse, sono stati i loro movimenti sospetti, accompagnati da sguardi d’intesa, nei pressi dei tornelli della fermata “Repubblica” fino ad arrivare in zona Vittorio Emanuele. Dopo aver individuato il bersaglio in una turista, circondata dalla folla serale, attraverso la tecnica dell’avvicinamento “distratto”, un cubano, schermato da una borsa, avrebbe preso un portafoglio riposto nella giacca della vittima e, con un movimento flash,l’avrebbe passato immediatamente al complice dandosi poi alla fuga. Gli agenti, accortisi sin da subito degli intenti dei due, a seguito di una breve fuga e una colluttazione, li hanno fermati e arrestati per rapina impropria aggravata.

Chiude il bilancio un controllo effettuato alla stazione “Ponte Lungo”. Gli accertamenti su un giovane di origine colombiana hanno fatto rinvenire diverse dosi di marijuana, crack, cocaina e denaro contante.

Alla vista degli agenti il quarantaseienne ha pensato di vanificare il controllo lanciando sui binari diversi involucri di droga, prontamente recuperati tramite l’ausilio del personale Atac dagli agenti.

Data la sospetta chiamata effettuata a una donna, gli investigatori hanno deciso di estendere la perquisizione al domicilio. Con l’aiuto dell’unità cinofila antidroga e del poliziotto a quattro zampe Kone, sono stati scovati all’interno dell’appartamento e più specificatamente nella camera da letto, nascosti dentro l’armadio, diversi grammi di cocaina e una presa idraulica manuale.

L’uomo è finito in manette per detenzione di sostanza di stupefacente ai fini di spaccio.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

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