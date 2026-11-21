Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore.
Home POLITICA SCUOLA ECONOMIA SINDACATO De Gennaro, Meloni: «Profondamente scioccata, vicina al fratello e ai familiari in...
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Hai dimenticato la password? ottenere aiuto
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.