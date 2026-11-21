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Questa mattina, alle ore 11:00, nella Cattedrale di Santa Maria a Rieti, si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica in occasione della ricorrenza della

“Virgo Fidelis”, Santa Patrona dell’Arma dei Carabinieri. La funzione ha offerto l’occasione per commemorare la Giornata dell’Orfano e 1’85° anniversario della Battaglia di Culqualber (21 novembre 1941), eroico fatto d’armi in cui il I Battaglione Carabinieri e Zaptiè si sacrificò nel corso di una delle più cruente pagine della Seconda Guerra Mondiale in Africa.

La Santa Messa è stata officiata da Don Casimiro Panek, Vicario Generale della Diocesi reatina. Alla cerimonia hanno preso parte numerosi Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di Rieti, unitamente ai rappresentanti dei Reparti Speciali presenti nella provincia: la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale, il Gruppo Carabinieri Forestale, la Sezione Addestramento del Nucleo APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) di Rieti, il 16° Nucleo Elicotteri, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, la Scuola Interforze per la Difesa N.B.C. e la Sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura della Repubblica.



Presenti, come di consueto, una nutrita rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, i membri dell’O.N.A.O.M.A.C., vedove e orfani dei militari caduti, a testimonianza della continuità e della coesione che caratterizzano la grande famiglia dell’Arma. La liturgia è stata impreziosita dai canti e dalle musiche eseguiti dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore – Liceo Musicale “Elena Principessa di Napoli” di Rieti.

Al termine della funzione religiosa, il Comandante Provinciale, Colonnello Valerio Marra, ha preso la parola, nel suo intervento ha espresso profonda ringraziato tutti i presenti e espresso la sua gratitudine ai Carabinieri in servizio per l’abnegazione quotidiana a tutela della legalità e della sicurezza della comunità reatina, ringraziando altresì i membri dell’A.N.C. e le Autorità civili e militari per la costante vicinanza all’Istituzione.

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Nel corso del suo discorso, il Comandante Provinciale ha rivolto un commosso e riverente pensiero ai caduti dell’Arma, ricordando in particolare la figura del Tenente Colonnello Matteo Branchinelli, a un anno dalla tragica scomparsa avvenuta sulla SS4 Salaria.

A margine dell’evento, il Comandante Provinciale ha consegnato alla neolaureata Letizia Miarelli il premio di “Buon Profitto“, erogato dall’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.), prezioso Ente che sostiene con continuità gli orfani dei militari dell’Arma fino al conseguimento del diploma di laurea.