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Prosegue con incisività ed efficacia l’azione di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio. Nelle prime ore serali all’ingresso di un esercizio commerciale del comune di Pescorocchiano, una donna in un momento di distrazione veniva derubata del suo portafogli con all’interno circa 100 euro. È quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Pescorocchiano che, all’esito di una veloce indagine avviata a seguito di una richiesta d’intervento al “Numero Unico di Emergenze 112”, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria una sessantenne reatina ritenuta responsabile di furto. I successivi accertamenti tempestivamente avviati dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere gli elementi indiziari necessari a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare la presunta autrice. Al termine delle verifiche, la donna è stata individuata e segnalata all’Autorità Giudiziaria. L’operazione rientra nella costante attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, finalizzata alla tutela della cittadinanza e alla repressione di ogni forma di illecito a salvaguardia del patrimonio pubblico e privato.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.