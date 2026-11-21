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“La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi. Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l’abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell’Interno che nehanno conosciuto serietà, competenza e dedizione”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.