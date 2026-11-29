Bioland Südtirol porta a Venezia il progetto europeo “Scegli Biologico Europeo” con un percorso tra agricoltura biologica cultura alimentare e tradizioni dei territori

Il biologico e il legame tra alimentazione, biodiversità e tradizioni locali sono stati al centro delle iniziative organizzate da Bioland Südtirol all’Expo Village della Venice Marathon 2026, al Parco San Giuliano. L’appuntamento ha previsto degustazioni, dimostrazioni culinarie e momenti di incontro con il pubblico nell’ambito del progetto europeo “Scegli Biologico Europeo”. A fare da punto di riferimento durante le due giornate è stata la Biomobile, un Volkswagen ID Buzz elettrico, per presentare i temi dell’agricoltura biologica e il ruolo della biodiversità nella produzione alimentare. Il programma ha coinvolto lo chef Michele Borgato e la food content creator Fabiola Di Sotto, conosciuta sui social con il profilo @fabiolavegmamy, che ha proposto uno show cooking dedicato alla cucina biologica vegetale. Ricette, consigli e ispirazioni hanno portato il pubblico alla scoperta di un’alimentazione consapevole, intrecciando benessere, fitness e vita familiare. La sua partecipazione ha ampliato il racconto del progetto attraverso il linguaggio digitale, favorendo il dialogo con una community attenta alla qualità del cibo e agli stili di vita sostenibili. I due ospiti hanno proposto un percorso tra prodotti biologici, sapori e tradizioni gastronomiche dei territori europei. L’iniziativa ha puntato a portare il tema del biologico fuori dai tradizionali contesti di settore, inserendolo in una manifestazione sportiva internazionale e in uno spazio aperto al pubblico. Al centro del progetto, il rapporto tra metodi di produzione agricola, tutela della biodiversità e identità alimentari locali, con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sul valore delle produzioni biologiche europee. Michele Borgato, titolare dell’Azienda Agricola Borgato Michele – realtà biologica attiva tra Padova e Venezia – ha accompagnato i visitatori alla scoperta delle materie prime e delle loro potenzialità gastronomiche. L’azienda ha un proprio laboratorio per la trasformazione dei prodotti agricoli e la preparazione di specialità alimentari. Ingredienti selezionati, ricette e tecniche di lavorazione hanno dato vita ad un racconto fatto di sapori e conoscenza, mettendo in luce il legame tra biodiversità, produzioni locali e cultura culinaria. Una vera filiera capace di valorizzare le risorse del territorio attraverso qualità, competenza e creatività. Dopo l’esperienza di Terra Madre – Salone del Gusto 2026 tenutosi a Torino, il progetto di sensibilizzazione promosso da Bioland è proseguito a Venezia, in occasione della Venice Marathon. Due appuntamenti diversi, accomunati dal comune obiettivo di portare al pubblico una riflessione sul rapporto tra agricoltura biologica, biodiversità e cultura alimentare. A Torino il percorso era stato sviluppato attraverso il format «Il gusto invisibile: è possibile assaggiare la biodiversità?». L’iniziativa, condotta da Dora Iannuzzi, giornalista del magazine Gusto di Repubblica, e realizzata dallo chef Stefano Stabile, Ambassador Bioland, aveva coinvolto i partecipanti in un’esperienza sensoriale basata su tre assaggi alla cieca, costruiti attorno alle parole terra, frutto e seme, seguiti dalla degustazione di un piatto finale. Il successivo appuntamento alla Venice Marathon ha trasferito questi temi all’Expo Village del Parco San Giuliano in un contesto internazionale frequentato da atleti, accompagnatori e visitatori. Qui il racconto della biodiversità si è intrecciato con quello delle tradizioni gastronomiche e delle produzioni dei territori europei. Il filo conduttore delle due iniziative è stato quello di rendere più concreto un tema spesso affrontato in termini tecnici: la biodiversità non riguarda soltanto la tutela degli ecosistemi, ma incide anche sulle caratteristiche degli alimenti, sulla varietà dei sapori e sulle tradizioni che definiscono le identità locali. La partecipazione alla manifestazione veneziana della Bioland si inserisce nel progetto europeo «Scegli Biologico Europeo», che punta a promuovere una maggiore conoscenza dell’agricoltura biologica e del suo rapporto con la diversità alimentare e culturale.

Il biologico si è così confermato un linguaggio capace di rendere riconoscibile la biodiversità, valorizzare le identità locali e creare connessioni tra persone, culture e territori. La Bioland si conferma una delle principali associazioni biologiche europee con radici sul territorio. In Germania i soci sono circa diecimila, mentre in Alto Adige le aziende agricole sono oltre mille. Le aziende della rete realizzano alimenti biologici destinati al mercato italiano e europeo, attraverso tecniche di coltivazione, allevamento e gestione del suolo orientate alla tutela del clima, della terra e della natura. Il valore di questa rete emerge anche dai risultati raggiunti in specifici comparti del mercato italiano: nel segmento degli yogurt biologici, Bioland Südtirol detiene una quota del 33,7% del mercato italiano; nei gruppi di prodotti biologici italiani a base di mele, oltre il 50% del volume nazionale proviene da aziende certificate Bioland. La Venice Marathon 2026 è stata l’occasione per portare il tema dell’agricoltura biologica a un pubblico diverso da quello abitualmente coinvolto nelle iniziative di settore.

La partecipazione di Bioland Südtirol, nell’ambito del progetto europeo “Scegli Biologico Europeo”, ha inserito il tema della biodiversità alimentare nel contesto internazionale della manifestazione veneziana. Il filo conduttore delle iniziative è stato il rapporto tra agricoltura, alimentazione e territori. Un legame che si esprime non soltanto nella tutela delle risorse naturali, ma anche nella varietà dei prodotti, nelle tecniche di coltivazione e nelle tradizioni gastronomiche che caratterizzano le diverse aree europee. Il percorso proposto a Venezia ha messo al centro proprio questa dimensione: dalla produzione agricola al consumo, la biodiversità contribuisce a definire sapori, caratteristiche degli alimenti e identità locali. Aspetti che spesso restano sullo sfondo quando si parla di cibo, ma che rappresentano una parte importante del patrimonio agroalimentare europeo. La presenza alla maratona si inserisce in un più ampio programma di comunicazione del progetto “Scegli Biologico Europeo”, che punta a far conoscere il ruolo delle produzioni biologiche e il loro legame con la diversità dei territori. L’obiettivo è portare questi temi nella quotidianità dei consumatori, favorendo una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari: Venezia corre, la biodiversità si racconta a tavola.

Harry di Prisco

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