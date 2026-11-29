ROMA – La sicurezza nelle periferie non si esaurisce con i blitz delle forze dell’ordine, ma passa dalla capacità delle istituzioni di presidiare il territorio nel quotidiano. È la linea ribadita dall’assessore alle Periferie di Roma Capitale, Pino Battaglia, intervenendo sulla situazione del Quarticciolo, nel Municipio V.

«Lo spaccio al Quarticciolo va contrastato con continuità. Siamo al fianco del Municipio V e sosteniamo l’azione delle forze dell’ordine contro la criminalità – dichiara Battaglia –. Quando si interviene su una piazza di spaccio, bisogna occuparsi anche di quello che succede il giorno dopo. Quella piazza deve tornare a essere un luogo dove i bambini possono giocare, le persone incontrarsi e le attività del quartiere lavorare».

Secondo l’esponente della giunta capitolina, la riqualificazione sociale del quadrante richiede un ascolto costante di chi opera sul campo, lontano dalla logica degli slogan: «Il nostro impegno per il Quarticciolo è massimo. Lavoriamo perché il quartiere possa offrire più opportunità a chi ci vive, a cominciare dai più giovani. Il confronto con i residenti e con le realtà locali è essenziale. Chi ogni giorno apre uno spazio, organizza un’attività o offre un servizio sa dove il quartiere ha bisogno di una presenza in più. Il nostro compito è creare le condizioni perché quella presenza possa durare. Per farlo serve lavorare pancia a terra, tutti i giorni, lasciando meno spazio agli annunci e al clamore mediatico».

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