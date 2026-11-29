Il Comitato di quartiere ha celebrato la storia della storica azienda cittadina con l’Amministrazione comunale e il discendente canadese Darren Attree.

Borgo Berardi ha accolto l’evento “Storie e vicende dell’antico Pastificio De Martino-Tanzini nel quartiere La Borgata”, a cura dell’omonimo Comitato e alla presenza dell’Amministrazione comunale di Ceccano. Nel corso degli anni i due pastifici originari, ubicati rispettivamente nell’area dell’attuale complesso industriale dismesso di Annunziata e in quella dell’ex scuola elementare di Borgo Berardi, conobbero diversi passaggi di gestione. La storia del pastificio nel cuore della Borgata è rimasta legata, nella memoria dei ceccanesi, ai nomi De Martino e Tanzini.

La presenza del pronipote Darren Attree rappresenta il momento simbolico dell’iniziativa: il ritorno a Ceccano di un discendente di una famiglia che ha conosciuto l’esperienza dell’emigrazione. La consegna della targa da parte dell’Amministrazione comunale intende riconoscere questo legame con la città d’origine e mantenere viva una storia che appartiene alla comunità.

Nel solco tracciato dal “Comitato La Borgata”, alla ricerca di notizie storiche del territorio e, in particolare di Borgo Berardi, è stato presentato lo studio effettuato dall’architetto Luigi Compagnoni, che verteva sulla riscoperta delle vicende dell’antico pastificio “De Martino-Tanzini”, attivo a Ceccano fino agli anni antecedenti il secondo conflitto mondiale.

L’edificio che lo ospitava, ubicato al centro del borgo, andato completamente distrutto per effetto degli eventi bellici, ricostruito in diversa forma architettonica negli anni 50 e adibito a scuola elementare, è oggi in disuso. «La programmata ristrutturazione – ricordano gli organizzatori – è ancora al palo per effetto delle note vicende che hanno coinvolto la nostra cittadina, è da tutti attesa, fiduciosi che possa tornare a vivere magari anche con diversa destinazione, sempre al servizio e beneficio del quartiere e di tutti i ceccanesi».

È stata una mattinata piacevole, che ha riavvicinato al borgo numerose persone e che ha visto graditi ospiti alcuni discendenti delle famiglie De Martino e Tanzini, che dopo tanti anni hanno potuto rivedere i luoghi di lavoro di un tempo passato, fornendo ulteriori notizie, documenti fotografici e trasmesso inediti ricordi.

Presente Alessandro Ciotoli, assessore alle Politiche Culturali, che ha consegnato due targhe ai discendenti delle due famiglie al termine dell’evento in rappresentanza dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Querqui. Un giro tra i vicoli del borgo ha poi consentito agli ospiti di rinverdire ricordi di un tempo passato e a molte altre persone di scoprire luoghi, vicende e aspetti singolari e sconosciuti del quartiere.

«Ancora un saluto a Darren Attree – così il Comitato La Borgata – che è venuto a farci visita dal lontano Canada ed ha fornito lo spunto per la ricerca. Sicuri che dopo le emozioni vissute nel corso della manifestazione, tornerà a casa con il ricordo di aver passato una giornata veramente particolare alla “borgata”. Le foto della manifestazione sono state scattate dagli encomiabili fotografi Pietro Mingarelli e Peppino Diana. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento ed un arrivederci con gli appuntamenti del nostro luminoso “Il Borgo diventa Presepe”».

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