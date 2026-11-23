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Alla Casa della Partecipazione cinque associazioni ambientaliste promuovono un confronto sulla tutela e sulla gestione della Riserva. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Fiumicino.

Trent’anni di tutela ambientale, di impegno delle associazioni e di confronto sulla gestione di un territorio che custodisce una parte importante del patrimonio naturale e paesaggistico del litorale romano. Ma anche trent’anni dai quali ripartire per affrontare le criticità ancora presenti e individuare nuove prospettive di conservazione e valorizzazione.

Sabato 28 novembre 2026, dalle ore 15.00 alle 18.30, la Casa della Partecipazione di Maccarese, in via del Buttero 10, ospiterà il convegno “Guardando al futuro – Bilanci e prospettive”, organizzato in occasione del trentesimo anniversario dell’istituzione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

A promuovere l’incontro sono cinque realtà impegnate nella tutela dell’ambiente e del patrimonio territoriale: WWF Litorale Laziale, Italia Nostra Litorale Romano, Legambiente Circolo Litorale Romano, LIPU BirdLife Italia e FAI Lazio. Associazioni che, attraverso le rispettive attività, contribuiscono alla conoscenza, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche del territorio.

La ricorrenza richiama una data precisa: il 29 marzo 1996, quando un decreto del Ministero dell’Ambiente istituì formalmente la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. L’area protetta si estende nei territori dei Comuni di Roma e Fiumicino, ai quali è affidata la gestione per le rispettive competenze, e comprende ambienti di notevole valore ecologico e testimonianze del patrimonio storico e archeologico.

Dalle zone umide alle pinete, dai sistemi dunali agli ambienti fluviali, fino ai paesaggi agricoli e ai siti archeologici, la Riserva conserva un patrimonio articolato, nel quale la protezione della biodiversità deve confrontarsi con le esigenze di un territorio fortemente antropizzato. Una condizione che rende particolarmente importante il coordinamento tra istituzioni, organismi di gestione, associazioni e comunità locali.

Il convegno del 28 novembre intende partire dall’interlocuzione con gli enti gestori, la Commissione di Riserva e gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) competenti per la tutela della biodiversità e del mare, insieme all’esperienza maturata dalle associazioni promotrici.

L’obiettivo non è soltanto ripercorrere i risultati raggiunti in trent’anni, ma individuare indicazioni operative per migliorare la gestione della Riserva e rafforzare la consapevolezza del suo valore presso la cittadinanza. Un confronto che riguarda quindi non solo la conservazione degli ecosistemi, ma anche la capacità di rendere l’area protetta maggiormente conosciuta e riconosciuta come patrimonio collettivo.

Il trentesimo anniversario offre così l’occasione per riportare l’attenzione su una questione che interessa direttamente il futuro del litorale romano: come garantire una tutela efficace di ambienti naturali preziosi, favorendo al tempo stesso una relazione più consapevole tra la Riserva e le comunità che vivono nei territori circostanti.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre, dalle 15.00 alle 18.30, presso la Casa della Partecipazione, in via del Buttero 10 a Maccarese (Fiumicino).

Per informazioni: 347 823 8652 – 335 780 2338.