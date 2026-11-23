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Nel quinto appuntamento della collana Salute, Luca Baiera approfondisce il rapporto tra movimento, sviluppo cerebrale e apprendimento nell’infanzia e nell’adolescenza.

Il movimento durante l’infanzia e l’adolescenza non serve soltanto a sviluppare forza, equilibrio e coordinazione. Le esperienze motorie coinvolgono il sistema nervoso e contribuiscono alla maturazione di capacità importanti per l’apprendimento e le relazioni con gli altri. Un aspetto che interessa direttamente famiglie, scuole e associazioni sportive, chiamate a offrire ai più giovani occasioni di gioco e attività fisica adeguate alla loro età.

Ne parliamo con Luca Baiera, laureato in Scienze Motorie con indirizzo biosanitario e Master universitario in Posturologia, nel quinto appuntamento della collana dedicata a sport e benessere all’interno della rubrica Salute del Giornale del Lazio. Dopo aver affrontato la fibromialgia, il sistema immunitario, il doping e il rapporto tra balbuzie e sport, il nostro percorso si concentra sul ruolo dell’attività motoria nello sviluppo cerebrale di bambini e adolescenti.

Sul tema della crescita e delle abitudini salutari è intervenuta anche la pediatra e neonatologa dottoressa Immacolata Savarese, con un approfondimento sulla prevenzione dell’obesità infantile. I lettori possono trovare altri suoi contributi sul Giornale del Lazio e seguirne l’attività divulgativa attraverso i canali social.

Dottor Baiera, perché il movimento è così importante durante l’infanzia e l’adolescenza?

«Perché durante l’età evolutiva il sistema nervoso centrale attraversa una fase di continua trasformazione. Non si tratta soltanto di una crescita delle strutture cerebrali: il cervello modifica progressivamente le proprie connessioni anche in risposta agli stimoli che riceve dall’ambiente. Il movimento rappresenta uno di questi stimoli. Ogni gesto coordinato, ogni adattamento posturale e ogni esperienza motoria coinvolgono circuiti nervosi che partecipano allo sviluppo delle capacità del bambino.»

Nel suo approfondimento utilizza il termine neuroplasticità. Che cosa significa, concretamente, per un genitore?

«La neuroplasticità è la capacità del sistema nervoso di modificarsi e adattarsi attraverso l’esperienza. Durante l’infanzia e l’adolescenza questa capacità assume un ruolo particolarmente importante. Il cervello costruisce e riorganizza connessioni, rafforzando alcuni circuiti e rendendo più efficienti le comunicazioni tra le diverse aree. Le esperienze motorie partecipano a questo processo, insieme agli altri stimoli che accompagnano la crescita.»

Quando un bambino corre, salta, mantiene l’equilibrio o impara un nuovo gesto, che cosa accade nel suo sistema nervoso?

«Il cervello riceve continuamente informazioni provenienti dal corpo e dall’ambiente. Deve elaborarle, organizzare una risposta motoria e correggerla quando necessario. Pensiamo a un bambino che cerca di mantenere l’equilibrio oppure deve coordinare più movimenti contemporaneamente: non sta semplicemente utilizzando i muscoli, ma coinvolge un insieme di processi sensoriali e nervosi. Attraverso queste esperienze il sistema nervoso esercita la propria capacità di adattamento.»

Lei richiama anche il rapporto tra attività motoria e apprendimento. In che modo le due dimensioni sono collegate?

«Le aree cerebrali coinvolte nel movimento non lavorano in modo completamente separato da quelle che partecipano alle funzioni cognitive. Esistono circuiti interconnessi che contribuiscono alla selezione delle risposte, alla gestione dell’errore e all’adattamento alle situazioni nuove. Nel mio contributo richiamo, per esempio, il ruolo del cervelletto, che non interviene soltanto nella coordinazione motoria, ma partecipa anche a circuiti collegati a processi cognitivi. Questo non significa che fare sport garantisca automaticamente risultati scolastici migliori, ma aiuta a comprendere perché le esperienze motorie abbiano un valore più ampio della sola prestazione fisica.»

Nel testo parla anche di fattori neurotrofici e di comunicazione tra muscoli e cervello. Possiamo spiegare questi meccanismi in modo semplice?

«Durante l’attività fisica l’organismo attiva diversi processi biologici. Tra questi vi sono segnali molecolari che partecipano alla regolazione e all’adattamento del sistema nervoso. Nel mio approfondimento richiamo il BDNF, un fattore neurotrofico coinvolto nei processi di plasticità neuronale, e le miochine, sostanze prodotte anche in relazione all’attività muscolare. Sono aspetti studiati per comprendere meglio come l’esercizio fisico interagisca con il funzionamento dell’organismo e del cervello.»

Tutte le attività motorie stimolano il sistema nervoso nello stesso modo?

«No, perché le richieste possono essere differenti. Un movimento ripetuto e ormai automatizzato richiede un tipo di impegno diverso rispetto a un’attività nella quale bisogna cambiare direzione, coordinarsi con altre persone o rispondere a situazioni impreviste. I giochi motori, le attività di coordinazione e le esperienze che richiedono adattamento coinvolgono anche attenzione, percezione e capacità di organizzare una risposta. La varietà delle esperienze assume quindi un valore importante durante la crescita.»

Questo significa che il gioco libero può avere un’importanza paragonabile a quella dell’attività sportiva organizzata?

«Il movimento non coincide necessariamente con una disciplina sportiva. Nell’età evolutiva contano anche il gioco, l’esplorazione dello spazio e le occasioni spontanee di attività motoria. Sono esperienze nelle quali il bambino si confronta con situazioni diverse e deve adattare continuamente i propri gesti. L’attività strutturata può aggiungere altri stimoli, ma non dovrebbe far dimenticare il valore del movimento spontaneo.»

Quali conseguenze può avere una quotidianità nella quale bambini e adolescenti hanno poche occasioni di muoversi?

«Ridurre le occasioni di movimento significa limitare una parte delle esperienze attraverso le quali il bambino conosce il proprio corpo e interagisce con l’ambiente. Nel mio contributo sottolineo l’importanza di non considerare l’attività motoria come qualcosa di accessorio rispetto agli altri impegni. Il movimento fa parte delle esperienze che accompagnano lo sviluppo, pur senza rappresentare una soluzione universale a ogni difficoltà.»

C’è il rischio di attribuire allo sport benefici eccessivi, quasi fosse una risposta a tutti i problemi dell’apprendimento o dello sviluppo?

«È un rischio che va evitato. Le relazioni tra capacità motorie, sviluppo cerebrale e funzioni cognitive sono complesse e risentono di numerosi fattori individuali e ambientali. L’attività fisica può contribuire a creare condizioni favorevoli allo sviluppo, ma non sostituisce gli apprendimenti, il ruolo educativo della famiglia e della scuola o gli eventuali interventi clinici necessari. Ogni bambino ha caratteristiche e tempi propri.»

Che cosa suggerirebbe, allora, a genitori, insegnanti e allenatori?

«Di valorizzare il movimento come parte della crescita e non soltanto come preparazione a una competizione. È importante offrire esperienze motorie varie, adeguate all’età e alle possibilità del bambino, lasciando spazio anche al gioco e alla relazione. L’obiettivo non dovrebbe essere anticipare una prestazione atletica, ma permettere ai più giovani di sviluppare capacità, conoscere il proprio corpo e affrontare situazioni nuove attraverso l’esperienza.»

Il confronto con Luca Baiera richiama una questione concreta: il tempo dedicato al movimento non dovrebbe essere considerato sottratto allo studio o alle altre attività educative. L’Organizzazione mondiale della sanità riconosce i benefici dell’attività fisica anche per la salute cognitiva e mentale dei più giovani e, tra i 5 e i 17 anni, raccomanda una media di almeno 60 minuti al giorno, nell’arco della settimana, di attività prevalentemente aerobica di intensità moderata o vigorosa. Anche quantità inferiori possono apportare benefici. Una prospettiva che si affianca alle riflessioni della pediatra Immacolata Savarese sull’importanza delle abitudini salutari fin dall’infanzia.

Con questo quinto appuntamento, Baiera approfondisce un aspetto spesso trascurato: il movimento come esperienza che accompagna la maturazione del sistema nervoso, l’apprendimento e la capacità di adattarsi all’ambiente. Per famiglie, insegnanti e allenatori, il messaggio è concreto: offrire ai bambini occasioni quotidiane di gioco e attività motoria, rispettandone età, capacità e tempi di crescita, significa sostenere una componente importante del loro sviluppo. Non si tratta di anticipare le prestazioni sportive, ma di riconoscere al movimento il suo valore educativo e formativo.